Social Day in Jena mit Rolle, Pinsel und Farbeimer

Jenaer IT-Firma Dept Commerce GmbH im Einsatz im Frauenhaus

Jule Trzewick (links) und Tina Himsel (2. von rechts) gehören zu einem siebenköpfigen Team aus der am Leutragraben ansässigen IT-Firma Dept Commerce GmbH, das einen „Social Day“ veranstaltet und dabei die neuen Kontaktbüro-Räume des Jenaer Frauenhauses in der Fischergasse gemalert hat. Die Frauenhaus-Mitstreiterinnen Anna Gierometta (2. von links) und Hannah Schwendel (rechts) freuten sich über die selbstlose Hilfe. Hintergrund: Das Kontaktbüro hatte bislang seinen Sitz in der Wagnergasse 27 und musste wie andere dort beheimatete Vereine wegen anstehender Sanierungsarbeiten eine neue Bleibe suchen. Der Maler-Einsatz des Dept-Teams war über die Freiwilligen-Agentur der Bürgerstiftung Jena vermittelt worden.