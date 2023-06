Schlossgärtner bei der Arbeit: Sommerbepflanzung für ein Schmuckbeet in den Dornburger Schlossgärten.

Sommerbepflanzung an den Dornburger Schlössern

Dornburg. Die Gärten an den Dornburger Schlösser wurden mit tausenden Blumen sommerlich bepflanzt.

Auf den Dornburger Schlössern und Gärten hat die Sommerbepflanzung Einzug gehalten. Pünktlich zum meteorologischen Sommerbeginn hat das Gartenteam der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten die Schmuckbeete mit mehr als 2500 Blumen neu bepflanzt, wie es in einer Mitteilung heißt.

Gut eine Woche habe das Team um Gartenmeister Frank Bergmann an den Beeten gearbeitet. Zuerst hätten Schülerinnen und Schüler des Förderzentrums Christophorus Hermsdorf beim Abräumen der verblühten Frühjahrspflanzen geholfen. So war bis zu den Schlössertagen am Pfingstwochenende das meiste schon geschafft. Die Schule unterstützt regelmäßig das Dornburger Gartenteam bei seiner Arbeit.

Historische Vorbilder

Für die Sommerblumen mit klangvollen Namen wie Cleomen, Argyranthemum, Tagetes, Plectranthus, Zinnia, Canna und Rudbeckia zieren nun in ornamentaler Pflanzung die Beete. Einen Teil davon hätten die Gärtner während der kalten Jahreszeit selbst im Gewächshaus gezogen.

Historische Pflanzmuster standen Pate, die Auswahl der Pflanzen jedoch sei der freien Natur entlehnt – die Sommerblumen mit ungefüllten Blüten sollen an einen Ausflug entlang Feld und Hain erinnern.

Hermsdorfer Schüler helfen bei der Pflege der Dornburger Schlossgärten