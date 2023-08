Sommerfest wird zur runden Sache

Jena. Wenigenjena ändert das Festkonzept, dem Veranstaltungsort bleiben die Veranstalter aber treu

Das Jenaer Sommerfest erfindet sich neu. „Klein aber fein“ heißt die Devise an den ersten beiden Septembertagen. Statt einer großen Bühne wird es diesmal ein kleinere geben, die zentral auf dem Festgelände am Jenzigweg steht. Drumherum das Programm.

Es waren finanzielle Erwägungen und das Wissen um die „Marktfeierei“, die auf der anderen Saaleseite im Zentrum ebenfalls Konzerte bietet, die zu den Änderungen führten. Also gibt es ein Programm, das ganz durch den Ortsteil getragen wird.

„Wieder haben sich seit April Bürger des Stadtteils zusammengefunden, um das Sommerfest vorzubereiten“, berichtet Ortsteilbürgermeisterin Rosa Maria Haschke der Zeitung. 10 bis 12 Menschen bilden das Team. Der 2022 vollzogene Ortswechsel an den Jenzigweg hat sich bewährt, so dass die Party wieder auf dem kuscheligen Rund zwischen Leonardo-Schule, Postsportplatz und der DRK-Sporthalle steigt. Das nachmittägliche Auftakt-Programm am Freitag und das Programm am Samstag wird von Einrichtungen und Vereinen aus Wenigenjena gestaltet. Für jede Altersgruppe und für jeden Geschmack soll etwas dabei sein.

Es gibt Sportangebote am Eingang zum Sportplatz, Aktionen der Kindergärten, Stände von Schulen und Vereinen und eine Fotoausstellung. Für eine kleine Fahrzeugausstellung haben sich Polizei, Feuerwehr und Oldtimerfreunde angemeldet. Letztere können für ihre Schätzchen auf gutes Wetter hoffen. Der Langzeitwetterbericht ist sommerfestlich.

Aus dem Programm

Freitag, 1. September

16.30 Uhr: Kino im Schillerhof (Blauer Saal)„Friedensgemeinschaft Jena 1983. Skizzen eines Protests“

18 Uhr Stadtteilführung mit Kerstin Keilholz zur Sportgeschichte von Wenigenjena, Treffpunkt: Adria-Grill am Gries

Sonnabend, 2. September

11 Uhr Chor der Heinrich-Heine-Schule

11.30 Uhr Trommelklänge mit Samba Paradieso und Begrüßung

12.15 Uhr Zauber(haftes) mit Andreas Rausch

13 Uhr Ukrainische Lieder mit Oksana Tymkiv

13.30 Uhr P70-Tanzshow

14.30 Uhr Gitarrenschule Schumann

15 Uhr Musikalisches mit ReiWie, Liederpotpourri mit Reinhard Wiegand

16 Uhr Show-Ballett Formel I – Tanzshow

17 Uhr Junge Musik

17.45 Uhr Jenzig-Chor

18.15 Uhr Kampfkunsttempel gibt Einblicke

19 Uhr Jezmer – Klaus Wegener, Detlef Rinke, Kalle Schmied spielen Klezmer, Blues, Swing, Jazz

20 Uhr Elegantes mit dem Tanzclub Kristall

20.30 Uhr weiter mit Jezmer

21.30 Uhr Feuershow.