Sommerloch auch auf dem Eichplatz in Jena

Das Sommerloch macht auch vor dem Jenaer Eichplatz keinen Halt.

Montags am Eichplatz einen Parkplatz zu finden, gilt eigentlich als kniffliges Unterfangen. Gestern war die Zahl freier Plätze so groß, das mancher schon einen neuerlichen Lockdown vermutete. Richtig ist aber, dass derzeit ferienbedingt weniger Menschen nach Jena kommen. Das Baugeschehen tut ein Übrigens, so dass der Parkplatz-Leerstand in der Rathausgasse sogar bei 80 Prozent lag. Für Fußgänger bot das den Vorteil, dass sie vom Rathaus zum Johannisplatz diagonal laufen konnten.