Sonne tanken im Schatten von Carl Zeiß in Jena

Jena. Die Sonne lockt die Jenaer ins Freie.

Der 2017 neugestaltete Johannisplatz mit der lebensgroßen Skulptur des Firmengründers Carl Zeiß (1816-1888) laden in diesen Tagen zum Pause machen und Sonne tanken ein. Die Skulptur wurde von Klaus-Dieter Locke geschaffen. Die Initiative dazu ging von ehemaligen Zeissianern aus, die ein Denkmal für den Industriellen in der Stadt vermissten. Insgesamt beteiligten sich 400 private und institutionelle Spender an den Kosten der Skulptur, die in der Nähe der ersten Werkstatt von Carl Zeiß in Jena aufgestellt wurde.