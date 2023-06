Sonnenuhr-Teile am Schloss Hummelshain abgebaut

Hummelshain. Teile der historischen Sonnenuhr am Neuen Jagdschloss Hummelshain sind für ihre Restaurierung abgebaut worden. Derweil gibt es an anderer Stelle eine neue Herausforderung.

Der nächste Sanierungsschritt am Neuen Jagdschloss in Hummelshain hat begonnen: Insgesamt zehn Sandsteinteile des Sonnenuhr-Turms sind am Dienstagvormittag abgebaut worden, um anschließend in der Steinmetzwerkstatt Alexander Brock in Waltersdorf (Landkreis Greiz) restauriert zu werden. Zur Bergung der mitunter stark beschädigten Sandsteinteile waren auch die Brauer Arbeitsbühnen GmbH aus Eisenberg und die Schwerlast Weise GmbH aus Mörsdorf vor Ort.

Wie Rainer Hohberg, der Chef des Fördervereins Schloss Hummelshain, sagte, war vor der Aktion am Dienstag eine gewisse Anspannung zu spüren. „Da muss man schon vertrauen in den Sandstein haben, schließlich kann ja auch mal etwas durchbrechen“, so Hohberg.

Bis August in der Werkstatt

Christian Eckhardt von der Steinmetzwerkstatt Alexander Brock aus Waltersdorf verlädt die Teile auf einen Transporter. Foto: Marcus Voigt

Diese Bedenken bestätigte auch Alexander Brock von der gleichnamigen Steinmetzwerkstatt. „Aber es hat ja alles funktioniert.“ Zuvor hatte Rainer Hohberg gesagt, dass man sich auf die Expertise der beteiligten Firmen verlassen kann. Auf einen kritischen Blick, ob die Arbeitsbühne auch nicht an den Zeiger der Sonnenuhr stieß, wollte er dennoch nicht verzichten.

Wie Alexander Brock sagte, wird nun in der Steinmetzwerkstatt geschaut, welche Teile des Sonnenuhr-Turms restauriert werden können und welche komplett neu angefertigt werden müssen. „Manche Teile sehen gut aus, das Bekrönungselement ist hingegen in einem schrecklichen Zustand, auch den Obelisken werden wir komplett neu machen müssen“, so Brock. Bis in den August hinein würden die Arbeiten andauern.

Zuvor hatte er wie auch sein Mitarbeiter Christian Eckhardt den Arbeitsplatz am Neuen Jagdschloss in Hummelshain als einen besonderen beschrieben. „Die Größenordnung des Objekts ist schon einmalig für uns“, so Eckhardt.

Echter Hausschwamm aufgetaucht

Der Förderverein hofft indes auf weitere Spenden für die Sanierung des Schlosses, sagte Rainer Hohberg. Als „Sonnenuhr-Retter“ seien bislang neben vielen Privatpersonen unter anderem die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, die Thüringer Staatskanzlei und die Stadtwerke Jena eingestiegen. Eine große Überraschung sei die Unterstützung durch die Deutschen Gesellschaft für Chronometrie aus Nürnberg gewesen, die aus dem Nachlass eines Stifters Geldmittel speziell für die Sanierung wertvoller historischer Sonnenuhren zur Verfügung stellt.

Förderverein-Chef Rainer Hohberg an der Sonnenuhr Foto: Archiv: Marcus Voigt

Die Sanierung des Sonnenuhr-Turms wird größtenteils von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz getragen. Auch Schlossbesitzer Lutz Rothe beteiligt sich erstmals in größerem Umfang.

Indes sind Förderverein und Handwerker vor eine neue Herausforderung gestellt worden. Wie Rainer Hohberg mitteilt, ist bei der parallel laufenden Sanierung des nördlichen Steildachs ein Befall mit dem Echten Hausschwamm festgestellt worden.

