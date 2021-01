Sorge um Erhalt der Behindertenparkplätze in Jenas Zentrum

Ines Muskalla ist stellvertretende Vorsitzende des Behindertenbeirates der Stadt Jena. Sie zeigt in der Rathausgasse am eigenen Beispiel, wie viel Platz vonnöten sein kann, um mit Rolli in ein Spezialfahrzeug hinein- und hinauszugelangen.

Alles tiefschürfend vorbereitet, und doch wurde nicht gedacht an alle. Dieser Eindruck treibt Dana Weingart, Ines Muskalla und Ralf Kleist vom Beirat für Menschen mit Behinderung des Stadtrats um. Im Blick haben sie dabei das Parkplatz-Angebot der Innenstadt, und sie zweifeln, ob das zusammengeht mit dem Handlungsprogramm zur Jenaer „Nachhaltigkeitsstrategie“.

Dieses Programm mit sechs Themenfeldern liegt dem Stadtrat am Mittwoch als Beschlussantrag vor. Schön und gut, ein mit großer Beteiligung der Stadtgesellschaft betriebener vierjähriger Prozess soll so Vollendung finden, in dem Jena als „global nachhaltige“ Modellkommune unterwegs war und 2019 bereits „Nachhaltigkeitsziele“ beschlossen hatte.

Und nun eines dieser Themenfelder, das die Überschrift „Mobilität“ trägt: Darin ist als Ziel die Rede vom Verlagern der Parkflächen aus der Innenstadt in die Außenbezirke (Seidelstraße, Gries, Jena-Nord). Und: Es sollen ein "Park & Ride"- und ein Parkleitsystems für den motorisierten Individualverkehr entwickelt werden.

Weingart: Mobilitätseingeschränkte zu wenig berücksichtigt

An anderer Stelle des Programms heißt es: Die Autos würden „gut auf ÖPNV-angebundene Parkflächen in den Randgebieten geleitet“. Die "Park & Ride"-Anlagen müssten an Verkehrsknotenpunkten jener Randgebiete entstehen. Für Behinderte mit Rollstuhl jedoch sei das „Park & Ride“ – das Umsteigen im Randgebiet vom Auto auf Bus und Bahn – in der Regel keine Option, sagte Beiratsvorsitzende Dana Weingart. „Wir haben den Eindruck, dass mobilitätseingeschränkte Menschen zu wenig berücksichtigt werden.“

Tiefgaragen und Parkhäuser wiederum seien für Körperbehinderte oft nicht das Mittel der Wahl, erläuterte Ines Muskalla, die selbst von einem Rollstuhl abhängig ist. „Selbstfahrer können dort oft nicht mal ein Ticket ziehen.“ Und wenn sie sich ihren eigenen sehr langen Spezial-Transporter anschaut: Das Fahrzeug liege bei bestimmtem Rampengefälle auf. Und es sei zur Seite hin übers normale Maß hinaus Platz nötig, damit der integrierte Kassettenlift ausgeklappt werden kann, über den Ines Muskalla mit dem Rollstuhl aus dem Fahrzeug hinaus- und hineinfahren kann. Auch gebe es in Jena Tiefgaragenzufahrten mit einer Maximalhöhe von 1,95 Metern, genau der Höhe ihres Transporters.

Gleichberechtigung müsse gewahrt werden

Dana Weingart sagte, dass die insgesamt zehn Behinderten-Parkplätze rund um den Eichplatz erhalten werden müssen. Den Trend, die Innenstadt vom oberirdisch „ruhenden Verkehr“ freizuhalten, „zweifeln wir nicht an“. Es müsse aber die Gleichberechtigung gewahrt werden.

Ralf Kleist monierte, dass der Nachhaltigkeits-Beschlussantrag ohne Einbeziehung des Behindertenbeirates vorbereitet wurde. Dabei sei in der Geschäftsordnung festgelegt, dass die Fachgremien des Stadtrates anzuhören sind, wenn für sie relevante Themen anstehen.

Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) konterte auf Nachfrage unserer Redaktion sehr gelassen: Der Beirat sei nicht angehört worden, weil das Thema ihn nicht betreffe. Das heiße, ja, richtig, die Gesamtzahl oberirdischer Parkplätze werde sinken. Doch bleibe die Zahl oberirdischer Behinderten-Parkplätze erhalten; das könne schon gemäß der Thüringer Bauordnung gar nicht anders sein.

„Es gibt Normen, die können nicht ausgehebelt werden von Grundsatzprogrammen.“ Zudem sei es einleuchtend, dass dieses von der Stadtgesellschaft entwickelte Programm fachlich nicht 100-prozentig ausgewogen sein müsse. Mit dem Beschluss erhalte die Verwaltung den Auftrag, das Programm umzusetzen. Fachlich ausgewogen.