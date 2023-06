Sorgenfalten trotz guter Wirtschaftslage: Thüringer Photonik-Branche schlägt Alarm

1000 Stellen sind in der Photonik-Branche in Thüringen derzeit offen: die Optonet-Geschäftsführerinnen Anke Siegmeier (links) und Nora Kirsten mit dem Soziologen Christoph Thieme, der den „Photonics Report 2023“ erstellt hat.

Jena. Die Bildungspolitik in Thüringen und die fehlende Weltoffenheit schaden der Wirtschaft: Welche Folgen das für die Optikbranche hat.

Die Photonik-Branche in Thüringen schlägt Alarm: 1000 Stellen in Forschung, Fertigung oder Softwareentwicklung sind aktuell unbesetzt. Fast zwei Drittel aller Unternehmen befürchten, dass der Mangel an Fachkräften das weitere Wachstum bremsen wird.

Im „Photonics Report 2023“ hat der hiesige Branchenverband Optonet die Unternehmen befragt, wie viele Fachkräfte sie bis Ende 2024 einstellen wollen: 1850 Stellen sind zu besetzen, davon 1250 neu geschaffene und 600 durchs altersbedingte Ausscheiden von Beschäftigten. Besonders groß ist die Lücke bei den Facharbeitern. Zwar bilde die Branche mit 100 Feinoptikern so viele wie lange nicht mehr aus, dennoch liege die Ausbildungsquote von 3,2 Prozent deutlich unter dem Wert von 2021.

Ausländische Studierende für Jobs in Thüringen begeistern

Bei den Akademikern kommen bis Ende nächsten Jahres 600 Absolventen der Thüringer Hochschulen auf 790 zu besetzende Stellen – wenn alle hier bleiben. Die Wirtschaft müsse schneller Angebote unterbreiten. „Ausländische Studierende sind sehr flexibel und orientieren sich schon zeitig, wo sie ihre Zukunft sehen“, sagt Optonet-Geschäftsführerin Nora Kirsten. Darüber hinaus gelte es in einigen Thüringer Regionen, die Willkommenskultur zu verbessern. Als Stichworte nennt sie „Weltoffenheit, Toleranz und Förderung von Vielfalt“.

Feinoptikerin Yvonne Reineke poliert bei Carl Zeiss in Jena kleine Linsen für Medizintechnik-Anwendungen. (Archivbild) Foto: Tino Zippel

„Die Bildungspolitik in Thüringen wird von den Unternehmen als Standortnachteil dargestellt“, sagt Studienleiter Christoph Thieme. Teilweise seien die Voraussetzungen für eine Ausbildung in den optischen Berufen nicht erfüllt, weil kein Unterricht in den Naturwissenschaften stattgefunden hat, sagt die zweite Optonet-Chefin Anke Siegmeier. Die Branche fordere deshalb guten Unterricht in Mathematik und den Naturwissenschaften in allen Schulformen.

Erste Schulpatenschaften geschlossen

Erste Unternehmen engagieren sich bereits durch Schulpatenschaften. Weiteres Ziel sei es, noch mehr Mädchen für die Photonik zu begeistern, sagt Kirsten. Die Firmen selbst setzen auch auf Quereinsteiger und die Automatisierung. Der Versuch, 50 Auszubildende in Marokko zu gewinnen, war indes trotz Zusagen aus der Industrie an rechtlichen Hürden gescheitert.

Die Photonik-Branche in Thüringen:

• Beschäftigte: 18.300 (15.850 in 186 Unternehmen, 2450 in Forschung), davon 61 Prozent in Jena und im Saale-Holzland-Kreis. Die Betriebsgröße liegt im Schnitt bei 85 Mitarbeitenden. Fast ein Drittel der Unternehmen hat weniger als zehn Mitarbeitende.

• Umsatz: Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Branche in Thüringen 3,8 Milliarden Euro Umsatz. In die Forschung und Entwicklung flossen 13 Prozent des Umsatzes.

• Exportanteil: 72 Prozent und damit doppelt so hoch wie in der übrigen Thüringer Wirtschaft. 34 Prozent der Unternehmen gaben an, Technologieführer bei Hauptprodukten zu sein.

• Geschäftslage: 77 Prozent der befragten Unternehmen bewerten sie als sehr gut oder gut, 59 Prozent rechnen mit steigenden Umsätzen. Größte Problemlagen sind gestörte Lieferketten und hohe Rohstoffpreise.

