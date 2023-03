Souveränität der Ukraine endet in Kahla beim eigenen Wohlstand

Rund 100 Personen nahmen laut Polizeiangaben an der Demonstration am Montag in Kahla teil.

Kahla. Demonstranten fordern am Montagabend Frieden und Freiheit - allerdings nur für sich selbst.

„Nieder mit der Regierung“, brüllt der kleine Mann mit Rauschebart immer wieder. Doch niemand erwidert den Ruf. Nur eine Trillerpfeife ertönt schrill aus der Menge.

Am Montagabend finden sich laut Polizeiangaben 103 Menschen auf dem Marktplatz in Kahla ein. Wie jede Woche spazieren sie ihre Flaggen und Transparente tragend durch die Stadt und tun ihren Unmut kund – über die regierenden Politiker, über die Corona-Maßnahmen und seit neustem auch über die Waffenlieferungen in die Ukraine.

Wohlstand sei in Gefahr

„Ich bin nicht im Krieg mit Russland“, hallt Heiko Donaths Stimme durch die Straßen. Für die Demonstration wurde ein Anhänger mit vier Lautsprechern ausgestattet. Mit einem Mikrofon in der Hand läuft Donath in der Menge und richtet seine Ansprache an die Menschen in Kahla. „Unser hart erarbeiteter Wohlstand ist in Gefahr“, sagt der Gastredner, der eigentlich die Spaziergänge in Hermsdorf organisiert. Daher sei es an der Zeit, für Frieden, Freiheit und Grundrechte auf die Straße zu gehen.

Immer wieder hält der Umzug entlang der Route an, damit Donath eine Ansprache halten kann. „Heute liefern wir Waffen. Morgen liefern wir Flugzeuge, und übermorgen schicken wir unsere Väter und Söhne in den Krieg“, ertönt Donaths Stimme aus den Lautsprechern. Wer Frieden wolle, liefere keine Waffen.

Mit „Frieden, Freiheit, Souveränität“ versucht Donath am Ende seiner Ansprachen wiederholt, die Menge zum Einstimmen anzuregen, doch so richtig will es nicht gelingen. Auch der kleine Mann mit Rauschebart erfährt mit seinem Gebrüll von einer geraubten Zukunft kaum Resonanz.

Kein Wort vom Recht auf Souveränität der Ukraine

Obwohl Donaths Ansprachen nicht immer gleich sind, so ist es doch deren Kernaussage: „Unser Wohlstand ist in Gefahr“, wie der Hermsdorfer immer wieder sagt. In Hinsicht auf die hochgelobte Souveränität scheint deren Grenze doch immer genau dort zu liegen, wo sie den Wohlstand anderer bedroht. Denn bei allem Gerede von Krieg und Frieden verliert Donath kein Wort über das Recht der Ukraine auf Souveränität – ganz schweigen davon, das Land bei der Verteidigung dieser zu unterstützen.

Zum Ende hin gelingt es dem Gastredner zumindest, einen Teil der Menge zu animieren, die drei magischen Worte – wenn auch etwas holperig – mitzurufen. Der kleine Mann mit Rauschebart und seiner Forderung nach dem Niedergang der Regierung bleibt weiterhin unbeachtet. Niemand pflichtet ihm bei. Lediglich eine Trillerpfeife ertönt schrill aus der Menge.