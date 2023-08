Spannende Wettkämpfe in Dressur und Springen in Zöthen

Zöthen. Anmeldungen für Gestüts-Treffen ehemaliger Zöthener erbeten

Am 19. Dressur- und Springturnier in Zöthen werden am ersten August-Wochenende 158 Reiter mit ihren Pferden an den Leistungsprüfungen teilnehmen. Dies teilte Turnierleiter Mario Unger nach Ablauf der Meldefrist mit. Von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, stellen die Reiter und ihre Vierbeiner in 30 Prüfungsgruppen ihr Können unter Beweis. Dabei sind die jüngsten Teilnehmer in der erstmals ausgeschriebenen Führzügel-Gruppe gerade einmal vier Jahre alt.

Das Zöthener Turnier ist als Leistungsvergleich für Reitsportler aus Mitteldeutschland ausgeschrieben, es kommen aber auch Gäste aus Bayern oder Brandenburg nach Zöthen im Saale-Holzland-Kreis.

Der veranstaltende Verein Zöthen 1999 hat an allen Turniertagen ein buntes Programm für Kinder mit Ponyreiten, Kinderschminken und Basteln organisiert. Am Samstagabend spielen Heinz &Doc ab 20 Uhr zum Tanz auf. Eine Woche später werden im „Pferdedorf“ Gäste erwartet, die selbst früher hier zuhause waren. Anlässlich der 750-Jahrfeier des kleinen Dorfes gibt es ein Treffen ehemaliger Mitarbeiter und Lehrlinge des Gestüts , in dem seit den 1960er Jahren über drei Jahrzehnte lang erfolgreich Pferdezucht betrieben wurde.

Zwecks besserer Planung würden sich die Zöthener über eine Rückmeldung der Teilnehmer freuen. Kontakt über Elke Lüdecke, Telefon: 0172 9237110.