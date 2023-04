Sparkasse Kahla übergibt Spende an Orlamünder Burgverein

Orlamünde. Satte 1200 Euro kamen bei der Spendenaktion zusammen. Was der Verein damit anschafft.

Durch eine Spende der Sparkasse Kahla hat sich der Burgverein Orlamünde eine neue Schautafel leisten können. Am Freitag übergab Thoralf Krense von der Sparkasse offiziell den Check an den Verein, welcher die Kemenate pflegt. Vorstandsvorsitzende Karin Spange bedankte sich herzlich bei der Bank und deren Mitarbeitern. Diese bewarben einen Kalender bei ihren Kunden und konnten so 1200 Euro an Spenden für den Verein sammeln.

Für Thoralf Krense war es der erste Besuch auf der Kemenate. Im Vorfeld beschäftigte er sich jedoch mit der Burg und sei begeistert gewesen: „Nicht nur die Leuchtenburg strahlt über dem Saaletal, sondern auch die Kemenate“, sagte er. Karin Spange betonte, wie sehr der Verein angewiesen ist. „Wir können jeden Euro gebrauchen“, so die Vorsitzende. Die alte Tafel am Eingang werde in Zukunft das Wappen der Grafen von Orlamünde zieren. red