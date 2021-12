Die Jenaer SPD-Geschäftsstelle sowie die Büros des Bundestagsabgeordneten Holger Becker und des Landtagsabgeordneten Lutz Liebscher (Foto) waren in den vergangenen Wochen wiederholt Opfer von politisch motivierten Beschädigungen.

SPD-Büros in Jena mehrfach beschmiert

Jena. Die SPD-Abgeordneten in Jena vermuten aggressive Corona-Kritiker hinter den Attacken.

Die Jenaer SPD-Geschäftsstelle sowie die Büros des Bundestagsabgeordneten Holger Becker und des Landtagsabgeordneten Lutz Liebscher waren in den vergangenen Wochen wiederholt Opfer von politisch motivierten Beschädigungen. Zuletzt wurde der Eingangsbereich der Büros am 29. November mit „Feinde der Freiheit“ beschmiert.

Der Landtagsabgeordnete und Parteivorsitzende Lutz Liebscher sieht in den Attacken Einschüchterungsversuche und bewusste Angriffe auf demokratisch gewählte Abgeordnete und eine demokratische Partei. Es sei nicht auszuschließen, dass aggressive Corona-Kritiker hinter diesen Attacken stecken. „Die SPD und die Gliederung in Jena als ,Feinde der Freiheit’ zu bezeichnen, ist mehr als absurd“, sagt Liebscher. Er hofft, dass sich das gesellschaftliche Klima wieder beruhigt. Die vielen Menschen, die sich nun impfen ließen, seien ein Zeichen der Hoffnung.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich habe das Gefühl, dass die Maßnahmen zunehmend breit akzeptiert werden. Wir alle sehen, dass wir in einer sehr kritischen Lage sind und versuchen müssen, die Kliniken zu entlasten.“ Das Personal dort sei einmal mehr an der Belastungsgrenze, eigentlich schon drüber hinaus. Zuletzt hatte es massive Personalverluste in deutschen Krankenhäusern gegeben.