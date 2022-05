SPD Jena setzt sich ein für gratis Monatshygiene-Artikel

Jena. Meine Meinung: Redakteurin Jördis Bachmann über Menstruation und Nachhaltigkeit.

In der jüngsten Stadtratssitzung hat die SPD-Fraktion in einer Beschlussvorlage nach dem Vorbild von Städten wie Leipzig und Dresden die kostenfreie Bereitstellung von Monatshygiene-Artikeln in Verwaltungsgebäuden, städtischen Kindergärten, Schulen, Museen und wenn möglich auch auf öffentlichen Toiletten gefordert.

Spanien plant momentan ein Gesetz, das berufstätigen Frauen bei Menstruationsschmerzen Extra-Kranktage einräumen soll. Die Periode ist scheinbar (Achtung: ekliger Kalauer) gerade in aller Munde. Und das ist prima, denn vor allem Männer dürfen gern dazulernen, was dieses Thema angeht. Schlechte Laune, Kopfschmerzen? Die Frau menstruiert! Damit ist die thematische Auseinandersetzung meist auch schon abgeschlossen.

Zum Vorstoß der SPD darf man als Frau danke sagen. Das Problem des vergessenen Tampons kennen sicher viele. Andererseits muss erwähnt werden: Es entsteht jede Menge Müll durch Monatshygieneartikel. Ein Kollege, der always ultra kreativ ist, fragte: „Gibt es da nicht nachhaltige Alternativen?“ Klar: Gummi-Menstruationstassen oder auslaufsichere Unterwäsche zum Beispiel. Setzt sich in der Breite nur noch nicht wirklich durch. Da braucht es noch Ideen. Man könnte auch Bio-Hygieneprodukte auslegen. Diese wären dann zwar biologisch abbaubar, müssten aber genauso im Hausmüll entsorgt werden wie herkömmliche Binden und Tampons (um auch mal zu schreiben, worum es geht). So eine SPD-Toiletten-Tampon-Beschlussvorlage muss ja von der Nutzung nachhaltiger Produkte auch nicht abhalten, man kann es als Zusatzangebot verstehen. Ein Angebot, das aber auch die Verantwortung der Damen bindet. Nicht die Taschen vollstopfen! Darüber ärgert sich dann nämlich auch der OB.