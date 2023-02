SPD lehnt Kritik am Klimaplan der Stadt Jena ab

Jena. Glybowskaja: „Verzögerungen können wir uns in Jena nicht leisten“

Die SPD-Fraktion im Jenaer Stadtrat mahnt, den Klimaaktionsplan zügig auf den Weg zu bringen. „Der nun vorliegende Klimaaktionsplan ist durchdacht und gibt für die Stadtverwaltung und die Politik eine umfangreiche Liste an Handlungsempfehlungen. Bei diesem so wichtigen Thema müssen wir endlich anfangen zu handeln. Verzögerungen bei der Beschlussfassung, ja vielleicht sogar ein Zerreden, verbunden mit einem Scheitern des Klimaaktionsplans können wir uns als Stadt nicht leisten“, sagt Katja Glybowskaja, Vorsitzende der SPD-Fraktion Jena.

SPD-Stadtrat Friedrich-Wilhelm Gebhardt und Mitglied im Stadtentwicklungsausschuss kritisiert Stadträte, die eine andere Meinung haben: „Die jetzt aus Reihen einzelner Stadtratsfraktionen vorgetragene Kritik an verschiedenen Punkten und dem Zeitplan im Maßnahmekatalog ist nicht nachvollziehbar. Die Fraktionen waren u.a. über den Beirat für Klimaschutz in der Erstellung des Klimaaktionsplans von Beginn an eingebunden und konnten i auch Änderungswünsche einbringen.“

Am Donnerstag diskutierten die Ausschüsse für Stadtentwicklung und Finanzen über den Klimaaktionsplan. Über den Verlauf der Debatte ist nichts bekannt, da die Sitzungen nichtöffentlich sind.