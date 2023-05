SPD trifft sich in Jena: „Innovation politisch kein Gewinnerthema“

Jena. MdB Becker mit Kritik beim SPD-Empfang in Jena. Innenministers mahnende Worte

„Viel Glas, viel Transparenz“ biete das Glashaus im Paradies passend zur Veranstaltung, so hat SPD-Kreis-Chefin Katja Glybowskaja die Gäste beim Jahresempfang ihrer Partei Montagabend begrüßt. Wohl in diesem Sinne kritisierte Jenas Bundestagsmitglied Holger Becker ganz offen, welche Rolle wissenschaftlich-technische Innovation spiele. Ihr werde „nicht die angemessene Tiefe und Breite im politischen Raum“ zuteil. Innovation gelte „nicht als politisches Gewinnerthema“. Becker verwies darauf, dass Hunderte Akademiker die Überzahl im Bundestag stellten mit Abschlüssen in der Juristerei, in Politik-, Sozial- und Verwaltungswissenschaften, indessen es um die 20 Naturwissenschaftler gebe. „Ich glaube, das ist ein Problem.“

Bei der Finanz-Förderung sei Deutschland in Belangen der Grundlagenforschung „extrem gut“, was Transformation von Innovationen angeht, jedoch „weniger gut“. Becker warb für das Modell eines „risikoabgesicherten Publikumsfonds“, womit Kleinanleger am Potenzial von High-Tech partizipieren.

„Gewisse Distanz“

Thüringens Innenminister Georg Maier lobte seine eigene SPD-Landespartei für ihr neues „Familienpapier“; so würden doch thematisch endlich „Pflöcke eingeschlagen“, sagte Maier. „Familie ist super zentral.“ Als Kommunalminister mahnte Maier, es brauche die richtigen Themen, um den Leuten zu beweisen, „dass wir ihre Probleme kennen und Vorschläge haben, sie zu lösen“. Zur Bevölkerung sei doch „eine gewisse Distanz entstanden“, die wieder abgebaut werden müsse. Maier sprach den Protest gegen die Nutzung einer stillgelegten Klinik als Unterkunft für Ukrainische Flüchtlinge an, den ein Neonazi in Schleusingen organisiert habe. 300 Leute hätten sich dem angeschlossen. Die Unterbringung insgesamt müsse auch im Freistaat so organisiert werden, dass in der Bevölkerung der Eindruck greife: Ja, sie schaffen das.