Speicherkammern des Jenaer Hochbehälters Rautal fertig

Auf der Baustelle für den Hochbehälter Rautal ist am Donnerstag die Betondecke für die zweite Wasserkammer gegossen worden. Damit sind nun beide Speicherkammern fertig. Das Großprojekt liegt weiter im Zeitplan.

Für den Deckenschluss wurden 60 Tonnen Stahl und 218 Kubikmeter Beton verbaut – angeliefert von 27 Betonmischern. Im März steht der nächste Meilenstein an: Dann werden bei der Dichtheitsprüfung die Kammern erstmals mit Wasser gefüllt. Der neue Hochbehälter soll Ende des Jahres ans Netz gehen.

Der Zweckverband Jenawasser investiert 6,3 Millionen Euro in das Vorhaben. Der neue Hochbehälter wird mit einem Fassungsvermögen von 6000 Kubikmetern Jenas zweitgrößter Wasserspeicher sein. Seine Inbetriebnahme wird den Großteil der durchs Wasserwerk Burgau versorgten Gebiete von Jena netztechnisch völlig verändern. Die Wasserbeschaffenheit bleibt gleich, jedoch wird sich in bestimmten Bereichen von Jena der Versorgungsdruck erhöhen. So müssen einige Grundstückseigentümer in ihrer Installation entsprechende Druckminderer nachrüsten. Jenawasser wird die betroffenen Kunden informieren.

Zur Erschließung des Hochbehälters werden noch das ganze Jahr über neue Hauptversorgungsleitungen verlegt. Damit im Zusammenhang steht auch die aktuelle Baumaßnahme in der Dornburger Straße. Zeitnah werden Arbeiten in der Erich-Kuithan- und Zitzmannstraße sowie im Spitzweidenweg fortgesetzt. Ab Sommer wird in der Kahlaischen Straße eine neue Hauptversorgungsleitung verlegt.

Der Hochbehälterneubau ist ein zentrales Projekt im Wasserversorgungskonzept 2040 für Jena und die Region. Mit einer ganzen Reihe von Investitionen soll das historisch gewachsene Trinkwassernetz von Jena umgestaltet werden. Ziel ist es, die Versorgung zu sichern und zu optimieren. Mit dem Start des neuen Hochbehälters können der 1899 gebaute Hochbehälter Landgrafen, der 1915 errichtete Hochbehälter Kunitz und weitere Anlagen außer Betrieb genommen werden.