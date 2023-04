Spende aus Jenaer Benefizkonzerten: 5000 Euro für schwerkranke Kinder

Jena. Internationale Junge Orchesterakademie überreicht einen Scheck an die Jenaer Elterninitiative für krebskranke Kinder und die Kinderhilfestiftung.

Auf die Spende der Internationalen Jungen Orchesterakademie können sich die Elterninitiative und die Kinderhilfestiftung Jena jedes Jahr verlassen. Insgesamt 5000 Euro für schwerkranke Kinder sind bei Benefizkonzerten zusammengekommen. Zwar nicht so viel wie in den vorangegangenen Jahren, sei es doch ein wichtiger Beitrag, der für die Kinder zusammengekommen ist.

Für die internationale Junge Orchesterakademie seien es harte drei Jahre gewesen. Laut Ulrich Schubert habe die Pandemiezeit mit dem Lockdown an allen gezehrt. Und als dann im vergangenen Jahr auch noch das Orchesterkonzert in den September verschoben werden musste, habe sich das auf die gesamte darauffolgende Planung ausgewirkt. Anstelle von einem Jahr Vorlauf, hätte man so nur vier Monate Zeit gehabt, um die Konzerte zu organisieren. Ein gewaltiger Kraftakt für alle Teilnehmer, der glücklicherweise geschafft wurde.

Spielzeug und Musiktherapie für erkrankte Kinder

Von den 5000 Euro gehen jeweils 2500 Euro an die Elterninitiative für krebskranke Kinder Jena und die Kinderhilfestiftung Jena. Katrin Mohrholz von der Elterninitiative war beeindruckt davon, wie gut die Junge Orchesterakademie trotz aller Widrigkeiten die Pandemiezeit bewältigt hat. Auch für die erkrankten Kinder seien die Corona-Jahre eine zusätzliche Belastung gewesen. Aufgrund der Schutzmaßnahmen sei ein regulärer Besuch der Eltern und Geschwister nicht möglich gewesen. Die Klinik habe zwar ihr Möglichstes getan, um den Kindern Ablenkung zu bieten, dennoch sei es eine sehr entbehrungsreiche Zeit gewesen. Umso mehr freue sie sich über die finanzielle Unterstützung.

Hans Proquitté von der Kinderhilfestiftung bedankte sich ebenfalls für die Spende. Diese könne beispielsweise für Kinderspielzeug eingesetzt werden. Es käme auf viele solcher Spenden an, denn in der Summe könnten damit einige Projekte initiiert werden. So wurde beispielsweise eine Musiktherapeutin eingestellt, die mit den erkrankten Kindern zusammen musiziert.

Auch in Zukunft will die Junge Orchesterakademie mit ihren Konzerten Spenden generieren. Dafür hoffe man auf zahlreiche Besucher bei den nächsten Auftritten. Nach dem Auftakt in Bayreuth, spielen elf Musiker der Internationalen Jungen Orchesterakademie am Dienstag, 2. Mai, im Volkshaus in Jena. Bei dem Konzert wird eine vielfältige Auswahl an klassischen Stücken, traditionellen Melodien, aber auch modernen Tönen präsentiert, die sich alle um das Thema Wasser drehen. Besucher könnten sich auf ein buntes Programm freuen.