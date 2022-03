Spendenaktion für Ukraine und Flüchtlinge läuft in Kahla an

Kahla. Über private Kontakte sind bereits 15 bis 20 Personen aus der Ukraine in Kahla angekommen.

Bei der freiwilligen Feuerwehr, bei der städtischen Wohnungsgesellschaft, bei Unternehmen und in vielen Familien in Kahla und Umgebung macht man sich in diesen Tagen viele Gedanken darüber, wie man den Menschen helfen kann, die vor dem Krieg aus ihrer Heimat, der Ukraine, flüchten müssen. Und auch, wie denen zu helfen ist, die dort geblieben sind. Und es bleibt nicht bei Gedanken, die Kahlaer lassen längst Taten folgen.

„Über private Kontakte sind schon 15 bis 20 Personen aus der Ukraine bei uns in der Stadt angekommen. Sie sind vorerst bei Verwandten und Bekannten untergekommen“, berichtet Bürgermeister Jan Schönfeld. Den Geflüchteten ein Dach über dem Kopf und ein Bett zu bieten, wo sie zur Ruhe kommen können, sei erst einmal das Wichtigste. „Doch es ist so viel mehr nötig und es muss vieles organisierte werden, was der Einzelne gar nicht alles überblicken kann“, ergänzt er und denkt dabei an die Anmeldung der Betroffenen bei Behören, an Kontakte mit dem Sozialamt und Krankenkassen, damit sie abgesichert sind. Und an Wohnungen, die auf längere Sicht sicher gebraucht werden.

Hilfsangebote koordinieren

Hier haben sich jetzt die Stadt Kahla und die Verwaltungsgemeinschaft Südliches Saaletal zusammengetan, um dabei Hilfestellung zu geben und diverse Hilfsaktionen zu koordinieren. Gemeinsam haben sie einen Spendenaufruf gestartet.

„Die Hilf- und Spendenbereitschaft der Bürger ist groß. Jeden Tag melden sich bei uns Menschen, die Flüchtlingen eine Unterkunft anbieten oder Spenden abgeben wollen. Wir haben Unternehmen und Vereine angesprochen und Kontakt zu denen aufgenommen, die sich schon um Flüchtlinge kümmern und durch private Kontakte am besten wissen, was wirklich gebraucht wird“, erklärt Schönfeld. Das seien beispielsweise nicht Stiefel oder warme Sachen, sondern Hygieneartikel und Schmerzmittel. Um wirkungsvolle Hilfe zu geben, müsse unterschieden werden, was die Menschen im Kriegsgebiet unbedingt brauchen, und wie den Geflüchteten hier in Thüringen geholfen werden könne.

Für die Menschen in der Ukraine werden unter anderem Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, Taschenlampen, Batterien, Medikamente und Verbandskästen sowie Lebensmittel in Dosen und Babynahrung gebraucht. Abgegeben werden können diese Dinge bei der Kahlaer Feuerwehr in der Bahnhofstraße 27 am Freitag, 18. März, zwischen 15 und 18 Uhr und am Sonnabend 19. März, zwischen 10 und 16 Uhr. Von hier aus werde auch der Transport in die Ukraine organisiert.

Mit auf die Reise gehen soll auch Ausrüstung für Feuerwehren. „Von Feuerwehren in der Ukraine, die, wie wir ja erleben müssen, zu vielen Einsätzen ausrücken müssen, erreichten uns Hilferufe. Die Wehren in Kahla und anderen Orten schauen jetzt, was sie entbehren können, was wir an Material den Kameraden in der Ukraine überlassen können“, erklärt Schönfeld. Zusagen für Transport und Fahrer gebe es bereits von hiesigen Unternehmen.

Wohnungen für Flüchtlinge

Die Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine werde ebenso von der Verwaltung koordiniert. „Die Wohnbau-Gesellschaft schaut gerade, welche freien Wohnungen für Geflüchtete nutzbar sind. Dafür werden dann Möbel und Ausstattung gebraucht. Die können wir nicht zentral lagern, aber freuen uns, wenn Bürger uns mitteilen, was sie gegebenenfalls zur Verfügung stellen können“, erklärt Schönfeld.

Gebraucht würden unter anderem Möbel, Küchenzeilen aller Art, Porzellan und Gläser, Küchenutensilien, Bettwäsche, Hand- und Geschirrtücher. Auch Lebensmittelgutscheine und Gutscheine für Hygieneartikel seien sehr willkommen, um den Frauen und Kindern einen „guten“ Start zu ermöglichen.

Für finanzielle Spenden ist ein Konto der Stadt Kahla unter dem Verwendungszweck „Hilfe für Ukraine“, Konto: DE 29 1203 0000 0001 0105 45 eingerichtet. Für Fragen zur logistischen Regelung und Abgabe der Spenden gibt es Antworten unter Telefon 036424/771 41 sowie per E-Mail unter: soziales@Kahla.de.