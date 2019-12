Das Frauenzentrum Towanda ist Nutznießer des „Frauenlaufes“, den das Fitnesszentrum „Progesund“ in diesem Jahr veranstaltet hat. Der zugehörige Spendenscheck im Wert von 500 Euro ist an Towanda kurz vorm Fest übergeben worden. Auf dem Foto sind die Teilnehmerinnen des vor zwei Wochen gestarteten Alphabetisierungskurses zu sehen.

Spendenfreudige Jenaer helfen sozialen Initiativen

Wenn ringsum im Land die Weihnachtsglocken klingen und die Menschen ihren Lieben Geschenke machen, dann öffnen sich nicht nur die Herzen Vieler für Menschen, denen es nicht gut geht, sondern auch die Geldbeutel.

Jenaer und ihre Gäste sind freigiebige Spender

Unternehmen verzichten auf Weihnachtspost und spenden das gesparte Geld, Schüler backen Plätzchen und spenden den Verkaufserlös, ganze Dorfgemeinschaften überweisen die Einnahmen von Adventsmärkten an Vereine, die sich um Benachteiligte kümmern. Initiativen, die Menschen in schwierigen Situationen Hilfe und Unterstützung geben, bekommen in diesen Tagen reichlich Geldzuwendungen. Wir berichten von Beispielen aus Jena und Umgebung.

Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“

Die Wohnungsgenossenschaft „Carl Zeiss“ eG, die in Jena und Dornburg-Camburg rund 11.000 Mitgliedern ein Zuhause in Genossenschaftswohnungen gibt, engagiert sich das ganze Jahr über auch für soziale Arbeit. Jetzt unterstützt die Genossenschaft die Elterninitiative krebskranke Kinder in diesem Jahr mit 2.500 Euro. „Manche Kinder, die an Krebs erkrankt sind, müssen auch die Weihnachtsfeiertage im Krankenhaus verbringen, weil die Behandlungen fortgeführt werden müssen. Schön zu wissen, dass es hier in Jena die Kinderinitiative für krebskranke Kinder gibt, die sich um diese Familien kümmert“, sagt Iris Hippauf, Vorstandsmitglied der WG „Carl Zeiss“.

Lützeroda

Einer langen Tradition folgend, haben die Lützerodaer wieder ihren Adventsmarkt in den Dienst einer guten Sache gestellt. Beim vorweihnachtlichen Treiben auf dem historischen Rundling in Lützeroda waren erneut zahlreiche Verkaufsstände dabei – von Bürgern des Dorfes, aber auch von auswärtigen Händlern. Sie spendeten am Ende von ihren Einnahmen 1100 Euro für die Elterninitiative für krebskranke Kinder. Das Geld wurde jetzt im Elternhaus Ekkstein am Universitätsklinikum übergeben. Dort kann man Spenden immer gut gebrauchen, unter anderem für die Kinderfreizeiten, die für krebskranke Kinder gestaltet werden, aber auch für die Betreuung verwaister Eltern und manches mehr.

Frauenlauf von „Progesund“

Das Frauenzentrum Towanda ist Nutznießer des „Frauenlaufes“, den das Fitnesszentrum „Progesund“ in diesem Jahr veranstaltet hat. Der zugehörige Spendenscheck im Wert von 500 Euro ist an Towanda kurz vorm Fest übergeben worden. Unterstützt wird mit dem Geld Towandas Betreuung der Kinder von Frauen, die so an den „Start-Deutsch“-Kursen des Frauenzentrums teilnehmen können. Diese Kurse werden seit 2017 im Frauenzentrum in Kooperation mit der Ländlichen Erwachsenenbildung Thüringen e. V. angeboten. Deutsch lernen können in den Kursen Frauen jeglicher Nationalität, die kleine Kinder und noch keine Betreuungseinrichtung für sie haben.