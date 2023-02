Spendenlauf an Jenaer IGS zu Gunsten der Erdbebenopfer

Jena. Jenaer Schüler suchen Sponsoren für Benefizlauf am 27. Februar

Die Naturkatastrophen in der Türkei und in Syrien haben die Schulgemeinschaft der Grete-Unrein-Schule getroffen und mitgenommen. Schnell kam hier der Wunsch auf, konkret zu helfen. Die Integrierte Gesamtschule plant daher für Montag, 27. Februar, einen Spendenlauf rund um die IGS zu veranstalten, dessen Erlöse zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien gespendet werden sollen. Die Schülerinnen und Schüler sind bemüht, Eltern, Freunde, Verwandte und Bekannte um Fix- oder Rundenspenden zu bitten oder – Jenaer Firmen und Unternehmen als „Großsponsoren“ zu gewinnen. Firmenvertreter können auch persönlich vor Ort sein, mitlaufen, mit motivieren oder Werbematerial zur Verfügung zu stellen. Das gesammelte Geld möchte die Schule an „Ärzte ohne Grenzen“und die „Aktion Deutschland hilft“ spenden.

Spendenlauf: Montag, 27. März, 12-14 Uhr, IGS „Grete Unrein“, August-Bebel-Straße 1