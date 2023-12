Sperrung droht: Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz braucht Spenden

Dorndorf-Steudnitz Die Initiative, die sich um die Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz kümmert, meldet sich mit einem Spendenaufruf. Sie muss so schnell wie möglich ein Problem beheben, weil sonst die Sperrung der Anlage droht.

Selbst jetzt im Winter gibt es Menschen, die beinahe täglich die Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz nutzen, hat Dieter Kneist beobachtet. Eine Initiative von sieben Leuten rund um Kneist kümmert sich ehrenamtlich um die Anlage, die vor nunmehr 15 Jahren in Betrieb genommen worden ist. Auch der 82-Jährige war bis Ende Oktober täglich in das zehn Grad Celsius kalte Wasser aus der Stockborn-Quelle gestiegen und will dies auch im kommenden Jahr wieder tun.

Doch der Kneipp-Anlage, von der sich auch ein guter Ausblick auf die Dornburger Schlösser bietet, könnte bald gesperrt werden, wie Dieter Kneist sagt. Ein Baumgutachter habe im Herbst festgestellt, dass insgesamt fünf Eschen rund um die Anlage durch eine Pilzerkrankung im Wurzelbereich geschädigt sind. „Vier Bäume müssen gefällt, einer gestutzt werden. Sie drohen sonst irgendwann umzustürzen“, sagt Kneist. Geschehen die Sicherungsmaßnahmen nicht zeitnah, müsse die Kneipp-Anlage gesperrt werden.

4000 Euro werden für die Kneipp-Anlage in Dorndorf-Steudnitz benötigt

Um das Fällen beziehungsweise Stutzen der Bäume zu bezahlen, ist die Initiative auf Spenden angewiesen. Die Stadt Dornburg-Camburg, die die Initiative beim Erhalt der Kneipp-Anlage unterstützt, könne wegen der angespannten Haushaltslage nur schwer helfen, so Kneist. „Wir brauchen circa 4000 Euro“, sagt er.

Auch Hunde können einen Teil der Kneipp-Anlage inzwischen nutzen. Ein Zaun soll künftig das Flatterband als Abgrenzung ersetzen. Foto: Marcus Voigt / Funke Medien Thüringen

Kommt das Geld zusammen, will die Initiative auch das Hundebecken, das sie in diesem Jahr auf vielfachen Wunsch eingerichtet hat, durch einen Zaun besser vom Tret- und Handbecken abtrennen. Bislang ist lediglich ein Flatterband gespannt. Neben bereits gepflanzten Ahorn- und Linde-Bäumen könnte es auch weitere Ersatzpflanzungen geben.

Dieter Kneist ist optimistisch, dass die benötigte Spendensumme erreicht wird. „Unsere Kneipp-Anlage ist wegen ihrer guten Wasserqualität auch überregional beliebt. Im Sommer sind bis zu 30, 40 Leute gleichzeitig hier“, sagt er. Für die Menschen aus Dorndorf-Steudnitz sei die Anlage wiederum „eine Begegnungsstätte, an der die Leute entspannt reden können“. In diesem Jahr war an der Stockborn-Quelle auch erstmals ein Tauffest gefeiert worden. Auch Sportgruppen treffen sich gerne am Kneipp-Becken.

Spendenkonto bei der Stadt Dornburg-Camburg

Nun hofft Dieter Kneist, dass die Kneipp-Anlage von Dorndorf-Steudnitz weiter wie bislang betrieben werden kann. „Ich bedanke mich bei allen Mitstreitern, Bürgern sowie dem Bauhof der Stadt, die unseren Erfolg bislang ermöglicht haben“, sagt er.

Spenden können auf das Konto der Stadt Dornburg-Camburg mit der IBAN DE23 1203 0000 0018 2060 37 überwiesen werden. Als Verwendungszweck soll 69000-17700 Kneipp Anlage DS angegeben werden. Bei Vermerk der Adresse werde eine Spendenquittung ausgestellt. Alle eingegangenen Spenden gehen zweckgebunden an die Kneipp-Anlage, versichert Dieter Kneist.