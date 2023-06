Symbolfoto: In Dorndorf-Steudnitz soll ein Hausanschluss verlegt werden, dazu wird die Ortsdurchfahrt gesperrt.

Sperrung in Dorndorf-Steudnitz kommt erst später

Dorndorf-Steudnitz. Schilder über die angekündigte Vollsperrung der Ortsdurchfahrt sorgen für Unmut.

In Dorndorf-Steudnitz wurden in dieser Woche Schilder aufgestellt, die eine Vollsperrung der Ortsdurchfahrt ab dem 26. Juni ankündigen. Nach mehreren Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern hat die Straßenverkehrsbehörde des Landratsamts Saale-Holzland nun dazu eine Mitteilung herausgegeben. Demnach planen die Stadtwerke Jena, in der Jenaer Straße auf Höhe der Hausnummer 22 die Verlegung eines Hausanschlusses.

Zum Zeitraum der Sperrung seien jedoch noch Absprachen erforderlich. Es sei damit zu rechnen, dass die Sperrung noch nicht ab dem 26. Juni, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnt. Weitere Informationen würden zeitnah erfolgen.

In sozialen Netzwerken hatte die angekündigte Sperrung für Unmut gesorgt. red