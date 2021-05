In der Kahlaischen Straße in Jena müssen sich Autofahrer auf Sperrungen einstellen.

Sperrungen auf wichtiger Verkehrsachse in Jena

Jena. Grund sind umfangreiche Tiefbauarbeiten von Jenawasser, die mehrere Monate andauern.

Umfangreiche Tiefbauarbeiten beginnt der Zweckverband Jenawasser in der Kahlaischen Straße. Gearbeitet wird ab Montag, 31. Mai. Gebaut wird dabei zwischen dem Kreisverkehr am Alexander-Puschkin-Platz und dem Abzweig An der Brauerei.

Auf einer Länge von 300 Metern entsteht eine neue Trinkwasserhauptleitung, die das Trinkwasser vom Wasserwerk Burgau zum künftigen Hochbehälter Rautal transportieren soll. Gleichzeitig würden die Trinkwasserversorgungsleitungen und Anschlüsse erneuert. Jenawasser investiere etwa 500.000 Euro.

Um die Einschränkungen für die Autofahrer so gering wie möglich zu halten, würden die Arbeiten mit der Instandsetzung der Straßenbahngleise durch den Nahverkehr und dem Neubau der Leutrabrücke am Kreisverkehr durch den Kommunalservice koordiniert. Dafür werde das Baufeld in einzelne Abschnitte unterteilt. Daraus ergäben sich je nach Baufortschritt unterschiedliche Verkehrsführungen.

Zum Baubeginn wird unter halbseitiger Sperrung gearbeitet. Stadtauswärts wird eine Umleitung über die Sellierstraße, Hainstraße und An der Brauerei ausgeschildert. Die stadteinwärtige Fahrtrichtung bleibe als Einbahnstraße bestehen. Diese Bauphase werde voraussichtlich bis Mitte Juli andauern.