Spielplätze in Jena können wieder genutzt werden - Ausweitung der Maskenpflicht in der Innenstadt

Die Spielplätze in Jena werden ab Mittwoch, 3. Februar, wieder geöffnet. Dies ist in der neuen Allgemeinverfügung der Stadt festgelegt worden. Personen über 14 Jahre müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Zwischen Personen, die nicht dem eigenen Haushalt angehören, ist auf einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu achten. Damit wird dem Infektionsschutz Rechnung getragen. Außerdem sind die Eltern angehalten, auf ausreichend Abstand der Kinder zu achten. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog