Spielplatz in Jena-Lobeda ging für 200.000 Euro in die Kur

Jena. Marienwäldchen: Kinder durften bei der Auswahl der Spielgeräte mitbestimmen.

Er ist einer der ältesten und am schönsten gelegenen Spielplätze in Lobeda. Im beschaulichen Marienwäldchen ist er jetzt mit viel Holz und Sand komplett neu gestaltet worden. Kosten: knapp 200.000 Euro. Erhalten blieb ganz im Sinne der Nachhaltigkeit der Rutschenturm samt Rutschenröhre. Nur der innere Teil wurde erneuert. Völlig neu entstanden sind ein großes, mit dicken Holzstämmen versehenes Klettergerüst, Kletterwände und ein Karussell. Sogar eine Rollstuhl-Wippe bereichert jetzt den Spielplatz und bietet damit auch behinderten Kindern die Möglichkeit, sich spielerisch auszuprobieren. Während diese Anlagen für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren gedacht sind, befinden sich unterhalb der des Hügels mit der Rutsche Spielangebote für die Drei- bis Sechsjährigen.

KSJ betreut 67 Spielplätze

Dabei war die Bauzeit, so Christian Putzmann, Sachgebietsleiter Spielplätze beim zuständigen Kommunalservice Jena (KSJ), eigentlich recht kurz: von Mitte Februar bis zum 1. Juni, dem Kindertag. Die vor über 20 Jahren eingesetzten Spielgeräte seien verschlissen gewesen und hätten einer Auswechslung bedurft. Für Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt ist das eine sehr erfreuliche Sache. Dabei gefällt ihm besonders, dass die Kinder bei der Neugestaltung selbst mitmischen konnten. 180 Kinder hätten an einer Abstimmung teilgenommen. Neben einer Reihe von Kindern, die Besitz vom Spielplatz ergriffen, schauten auch Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) und KSJ-Chef Uwe Feige vorbei. KSJ betreut 67 Spielplätze. Erst kürzlich gab es Sanierungen an den Spielplätzen Himmelreich, Landgrafen und Ilmnitz. Demnächst wird der Spielplatz in der Zeitzer Straße mit einem Trampolin bereichert.