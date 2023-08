Spielsüchtig in Seitenroda: Einmal spielend um die Welt

Seitenroda. Spielmannshof Seitenroda lädt am 5. und 6. August ein, Brettspiele aus der ganzen Welt auszuprobieren

Wenn in den Ferien das Badewetter mal eine Pause einlegt, sind Spiele mit der Familie oder mit Freunden eine schöne Alternative: Im Café Spielerey auf dem Spielmannshof in Seitenroda geht das sogar komplett ohne Strom und Internet. Der Spielmann und sein holdes Weib haben dazu Brettspiele aus allen Zeiten und Welten zusammengetragen, ausprobiert und dann einfach in die Cafétische geschnitzt. Einen Tisch ohne Spielfeld gibt es nur sehr selten auf dem Spielmannshof. Wer dabei allerdings nur an Schach, Mühle oder „Mensch ärgere dich nicht“ denkt, findet diese Spiele hier zwar auch, aber die meisten Spiele klingen doch fremd und ungewohnt.

Wer zum Beispiel Spiele aus dem Mittelmeerraum, Afrika, Madagaskar, Indonesien, Korea oder Japan gern mal ausprobieren möchte, ist eingeladen zum Café Spielerey am 5. und 6. August jeweils von 14 bis 18 Uhr auf dem Spielmannshof in Seitenroda, direkt neben der Leuchtenburg. Der Eintritt ist frei.