Spontane Hilfe aus Jena für leidgeprüfte Menschen aus der Ukraine

Coppanz. Coppanzer Bürger holen eine Großfamilie aus der Ukraine nach Jena. Unterkunft im Dorfgemeinschaftshaus

Der Ukraine-Krieg beherrscht auch die Gespräche und Gedanken der Coppanzer Bürger. Manfred Heinrich fuhr zum zweiten Mal nun mit Walter Wiese, Christian Knoche, Dominique und Freundin Neele am 12. März mit zwei Transportern in die Nähe von Krosciensko an die polnisch-ukrainischen Grenze. Ihre Fracht waren Lebensmittel, Getränke und Hygieneartikel. Möglich war diese Aktion durch großzügige Geldspenden Coppanzer und Oßmaritzer Bürger und weiterer Freunde in Höhe von 2180 Euro. Dank gilt auch den drei Edeka-Filialen aus Jena unter Leitung von Nicol Richter und Peter Jacobi sowie den DM-Märkten am Teichgraben und in der Neuen Mitte. Auf der Rückfahrt brachten die fünf Helfer am 13. März eine Großfamilie aus der Ukraine nach Coppanz, wo die Dorfgemeinschaft Unterkunft und Verpflegung im Gemeinschaftshaus organisiert hat. Hier konnten sich die Kinder und ihre Mütter von den Strapazen ihrer Flucht vor den russischen Invasoren erholen. In der nächsten Woche will die Familie Unterkunft bei Freunden in Niedersachsen finden. Dazu wurden durch die Gemeinde Bucha zwei Fahrzeuge für den Transport zur Verfügung gestellt, den wiederum Coppanzer Bürger und Freunde übernehmen. Im Namen des Coppanzer Kultur- und Sportvereins werde allen Beteiligten gedankt. Das Bild zeigt die ukrainische Familie und ihre Coppanzer Gastgeber sowie die Fahrer der Transporter.