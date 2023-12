Sportartspezifisches Training an der Ernst-Abbe-Hochschule Jena entwickelt

Jena. Augenspezialisten verbessern Auge-Hand-Koordination von Basketballern

Im Rahmen einer aktuellen Masterarbeit wurde an der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena ein sportartspezifisches Training zur Verbesserung der Auge-Hand-Koordination von Nachwuchsbasketballern entwickelt.

Erstmals konnten positive Effekte einer speziellen Auge-Hand-Trainingsmethode in der Sportart Basketball belastbar nachgewiesen werden, wie die EAH informiert. Im Rahmen der Masterarbeit von Maximilian Haindl wurde an der EAH Jena ein sportartspezifisches Training entwickelt, das das Ziel verfolgte, die Auge-Hand-Koordination von Nachwuchsbasketballspielern zu verbessern. Betreut wurde die Arbeit von Wolfgang Sickenberger (Professor für Optometrie und Physiologische Optik an der EAH), der bereits mit zahlreichen namhaften Sportverbänden zusammengearbeitet hat. Dank einer Kooperation mit Science City Jena e.V. konnte das Jugend-Basketball-Bundesligateam an die EAH Jena eingeladen werden. Im ersten Schritt wurde die Sehleistung der jungen Sportler untersucht. Anschließend wurde das Team in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Trainingsgruppe trainierte über einen Zeitraum von fünf Wochen mit einem speziell entwickelten Basketballprogramm an einem Reaktionstrainer (TWALL), während die andere Hälfte des Teams keine spezifischen Maßnahmen zur Steigerung der Auge-Hand-Koordination durchführte.

Nach dem Trainingszeitraum konnte ein positiver Effekt festgestellt werden. Die Spieler der Trainingsgruppe schnitten statistisch und klinisch signifikant besser ab als die Spieler die Kontrollgruppe. Die Bewegungen der Spieler sind nach dem Sehzirkel und dem neu entwickelten Auge-Hand-Training schneller und präziser in der Bewegungsausführung. Diese Ergebnisse sind sehr vielversprechend, da sie erstmals belastbare positive Auswirkungen von speziellen Auge-Hand-Trainings im Basketballsport zeigen, heißt es abschließend.