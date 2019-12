Jena. Ein Sportkalender entstand mit 13 Teams aus Jena. Dabei wurden die Sportlerinnen und Sportler an reizvollen Orten in der Stadt fotografiert.

Sportkalender führt Jenaer Orte und Vereine zusammen

Erstmals gibt es in Jena einen Sportkalender. Nein, keinen Kalender, auf dem alle Spiele und Wettkämpfe aufgelistet sind, sondern etwas fürs Auge, und zwar nicht nur fürs sportbegeisterte.

Denn der Kalender präsentiert 13 Mannschaften und Teams verschiedener Sportarten aus Jena. Dabei haben die Fotografen die Sportler an 13 reizvollen und geschichtsträchtigen Orten der Stadt abgelichtet.

Das Titelbild des Kalenders ist schon mal ein Hingucker. Es zeigt das Beachvolley-Team Jans Hoffmann und Claudia Steger vor der Konzertmuschel auf dem Otto-Schott-Platz. Weitere Fotos entstanden mit den Ringern des KSC Motor Jena auf dem Bismarckturm, den Hockeyspielern des SSC Jena vor der Lobdeburg, das Rugby-Team vom USV im Botanischen Garten oder auch Football-Sportler von den Hanfrieds auf dem Markt – natürlich vor ihrem Namenspatron Hanfried. Die Fotos sind allesamt gelungen und lohnen wegen ihrer originellen Inszenierungen den Erwerb. Der ist noch möglich beim HBV Jena 90 in der Sporthalle Lobeda-West, beim SV GutsMuths Jena in der Sporthalle am Sportforum, beim 1. VSV Jena 90 in der Sporthalle Lobeda-West, bei den USV-Rugbys im Unisportzentrum, beim FF USV Jena im Ernst-Abbe-Sportfeld sowie im Fanshop des FC Carl Zeiss Jena, außerdem noch und in dem zeitweiligen Laden neben dem Eingang zur Hauptfiliale der Sparkasse Jena.

Verkaufserlös kommt Sportvereinen zugute

Als einen tollen Beitrag zum Sportleben in Jena, aber auch für den Ruf Jenas als Sportstadt würdigt der für den Sport mit zuständige Dezernent Benjamin Koppe (CDU) den Sportkalender. Man haben das Zustandekommen auch unterstützt. Besonders freut sich der Dezernent, dass der Verkauf der Kalenders (Stück 15 Euro) an die beteiligten Vereine und ihre Nachwuchsarbeit geht.

Erfolgreich umgesetzt wurde der Kalender von den Jenaer Initiativen „360 Grad Drohnenfotografie Jena“, „Ed`Snaps Photoboxy“ und „Sonne im Paradies“. Ein Schönheitsfehler soll aber nicht unerwähnt bleiben: Die Monatsbilder sind nicht beschriftet, nur mit einem QR Code versehen. So müssen die Betrachter erst das Smartphone zücken, um etwas über die Abgebildeten zu erfahren.