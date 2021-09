Spurstange an Achse reißt: 30-Jähriger verliert Kontrolle und kippt mit Fahrzeug um

Jena. Ein Unfall in Jena ist durch einen Schaden an der hinteren Radaufhängung verursacht worden. Die Spurstange war beschädigt, so dass ein 30-Jähriger mit seinem Multicar umkippte.

Wegen eines technischen Defektes ist es am Montagvormittag in der Rowena-Morse-Straße in Jena zu einem Verkehrsunfall gekommen. Vermutlich riss die Spurstange eines Multicars, so dass der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, von der Straße abkam und schließlich umkippte. Dabei fuhr der 30-Jährige einen Laternenmast um, sodass mehrere Kabel freilagen.

Der 30-Mann konnte sich eigenständig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien.

