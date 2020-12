Stadt Jena appelliert an Hilfsbereitschaft der Bürger

Die Stadtväter von Jena erwarten, dass sich die Corona-Infektionslage in den kommenden Tagen und Wochen noch weiter verschlechtert. Ihre Sorge gilt einerseits der Situation am Universitätsklinikum, wo bei steigenden Corona-Patientenzahlen die Versorgung der Kranken schwieriger werden könnte. Andererseits sehe man kritisch auf die Pflegeheime, wo schon vor Weihnachten viele Infektionen bei Bewohnern und Personal aufgetreten waren. "Wir haben etwa im Luisenhaus schon Medizinstudenten im Einsatz und werben bei Studenten auch weiterhin um Freiwillige, die in Altenheimen aushelfen", sagte der zuständige Dezernent, Eberhardt Hertzsch. Auch Bundeswehrsoldaten seien in einem Heim eingesetzt, wo die Personalsituation durch Infektionsfälle besonders prekär sei.

Um die Teams in den Pflegeheimen, die vielfach am Limit arbeiteten zu unterstützen, appellierten die Stadtväter an den Weihnachtstagen noch einmal die Bürger, sich als freiwillige Helfer für Senioreneinrichtungen bereitzufinden. Gesteuert werden Hilfegesuche und Hilfsangebote über die Internetseiten der Bürgerstiftung. Dort gibt es einen "Corona-Engagementfinder", über den konkrete Hilfsangebote oder Gesuche eingegeben werden können. Allein 13 Hilfsgesuche sind dort zu finden. Helfer können sich dann direkt mit den Hilfesuchenden Einrichtungen in Verbindung setzen.

In mehreren Seniorenheimen braucht man Unterstützung bei Corona-Schnelltests von Besuchern, aber auch bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten wie der Essensausgabe.

Auch die Jenaer Tafel sucht über das Portal Unterstützung bei der Sortierung und Ausgabe von Lebensmittelspenden, denn viele der dort arbeitenden Ehrenamtler gehören selbst zur Gruppe der gefährdeten Älteren. Die "Foodsharing Gruppe" Jena, die in der Corona-Zeit Menschen mit kostenlosen Lebensmitteln versorgt, freut sich ebenso über neue Mitstreiter. Nachbarschaftshilfe - vom Einkaufen bis zum Gassigehen mit dem Hund, wenn Herrchen in Quarantäne bleiben muss, reicht die Palette der Dienste, die in verschiedenen Jenaer Stadtteilen von Freiwilligen angeboten wird.

Der Krisenstab der Stadt Jena ruft die Bevölkerung auf, sich über den Corona-Engagementfinder der Bürgerstiftung Jena zur freiwilligen Hilfe in Seniorenheimen oder anderen sozialen Einrichtungen zu melden.

Der Link ist hier: https://www.buergerstiftung-jena.de/corona-engagementfinder.html