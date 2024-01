Stadt Jena kritisiert: Rettungswege werden nicht freigehalten

Mehr Verkehr als sonst, aber keine Blockade der Autobahnzubringer in Bucha im Landkreis und Jena-Göschwitz (Foto). Traktoren, Laster und Autos fuhren vor allem hupend in die Stadt hin.

Jena Behinderungen im Zentrum. Nahverkehr spricht von erheblichen Beeinträchtigungen.

Die Stadt Jena kritisiert, dass Rettungswege nicht freigehalten würden. Sie appelliert an die Demonstrierenden, die Sicherheit für Menschen zu gewähren und Rettungsgassen zu bilden. „Es drohen Geldbußen und bewährte strafrechtliche Maßnahmen, wenn Rettungswege blockiert werden. Das gilt auch für das Durchkommen von zum Beispiel Dialysepatienten“, heißt es auf deren Homepage.

Mehr zum Thema

Aufgrund des Protestes der Bauern kommt es momentan auf allen Linien des Jenaer Nahverkehrs und der JES Verkehrsgesellschaft zu erheblichen Beeinträchtigungen. Aktuelle Störungsinformationen lesen Interessierte direkt an den Fahrgastinformationssäulen.

Schwerpunkt des Protestes waren die Autobahnzufahrten in Lobeda. Zu Behinderung kam es auch in Göschwitz angesichts der Zahl der Traktoren und Laster, die auf der B88 nach Jena fuhren. Die Autobahnzubringer dort und in Bucha im Saale-Holzland wurden aber offenbar nicht blockiert. Zu Behinderungen kommt es aber auch im Zentrum von Jena, zum Beispiel am Eisenbahndamm sowie Knebelstraße und in der Erfurter Straße.