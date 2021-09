Stadt Jena meldet 21 neue Coronafälle

Jena. Impfaktion im Volksbad

Der Fachdienst Gesundheit hat am Dienstag dem Robert Koch-Institut (RKI) 21 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Die Fälle werden gerade ermittelt. Es ist eine Schule und eine weitere Kita betroffen“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler. Von den bisher ermittelten Personen seien sieben Personen geimpft und acht ungeimpft. Und von den ungeimpften Personen seien vier unter achtzehn Jahre. Für Jena gelte weiterhin nach dem Thüringer Frühwarnsystem die Basisstufe.

Die Impfstelle im Volksbad bietet auch in der kommenden Woche wieder Sonderimpfaktionen an. Geimpft wird an folgenden Tagen mit Biontech oder Johnson & Johnson:Montag, 13. September, von 17 bis 19 Uhr; Dienstag, 14. September, von 17 bis 19 Uhr;Donnerstag, 16. September, von 17 bis 19 Uhr; Freitag, 17. September, von 17 bis 19 Uhr;Samstag, 18. September, von 8 bis 13 Uhr. Zudem erinnert das Team an die Auffrischungsimpfung beziehungsweise Drittimpfung.