Mittwoch keine Reparatur der Fernwärmeleitung in Jena möglich: Evakuierung von bis zu 1000 Haushalten geprüft

Ein Defekt an der Hauptwärmetrasse der Stadtwerke Jena in der Altenburger Straße in Jena-Nord führt zum Austritt von Wasserdampf.

Jena. Das Update am Nachmittag: So ist der Stand in Sachen defekter Fernwärmeleitung in Jena-Nord.

Nach der Havarie an der Fernwärmeleitung in Jena prüft die Stadt, ob Evakuierungen notwendig werden. Die Stadtwerke Jena konnten bis 15 Uhr die Schadstelle noch nicht finden, wie Sprecherin Sandra Werner sagte. Vor Ort sei ein Saugbagger eingetroffen, der zunächst das im Kanal stehende Wasser abpumpen soll. Dann hoffen die Einsatzkräfte, die eigentliche Schadstelle identifizieren zu können.

Am Mittwoch um 15.45 Uhr informierte die Sprecherin, dass am heutigen Tag keine Reparatur des Schadens zu erwarten sei und es mindestens bis in die Nacht keine Versorgung mit Fernwärme im betroffenen Gebiet geben werde. Eine Ersatzversorgung für die anliegenden Pflegeheime werde geprüft. Weitere Informationen zu möglichen Notunterkünften folgen.

Spezialtechnik zur Diagnose notwendig

Das Fernwärmewasser in den Leitungen ist im Zulauf auf 125 Grad Celsius erhitzt und hat im Rücklauf noch immer 50 Grad Celsius. Nach ersten Erkenntnissen steht das Wasser im Kanal fast einen halben Meter hoch, so dass Spezialtechnik zum Einsatz kommen muss. Zunächst war es schwierig, angesichts der Minusgrade schnell einen Saugbagger zu organisieren. Am Nachmittag traf das Spezialfahrzeug ein.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) sprach von bis zu 1000 betroffenen Haushalten. Gemeinsam mit Jenawohnen und den Wohnungsgenossenschaften sei man dabei, an den Haustüren zu klingeln. Es gehe darum, älteren und alleinstehenden Menschen zu helfen.

„Falls wir die Gebäude evakuieren müssen, haben wir vorsorglich Kontakt zu den Hotels aufgenommen“, sagte Nitzsche mit Blick auf die zu erwartenden Temperaturen in der Nacht. Der Eigenbetrieb Kommunale Immobilien Jena werde darüber hinaus für den Ernstfall eine Turnhalle bereitstellen. Im Krisenstab der Verwaltung werde derzeit eine Versorgung vor Ort, aber auch der Transport der Mieter in die Hotels geplant.

Wärmeleistung fehlt oder erheblich reduziert

Am Morgen hatte eine große Dampfwolke über der Altenburger Straße in Jena-Nord gestanden. Die ersten Kräfte vor Ort vermuten ein Leck an der Hauptwärmeleitung, die deshalb ab Emil-Höllein-Platz abgeschaltet werden musste. Damit kommt es zum Ausfall bis Stifterstraße. Auch im Gebiet von Nord II ist die Wärmeleistung erheblich reduziert, weil dort nur noch die Wärme aus der Biogasanlage am Klärwerk Jena-Zwätzen anliegt. Bewohner der betroffenen Stadtgebiete sind angehalten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, um ein Auskühlen ihrer Wohnungen zu verhindern.

Schule kündigt an, auf Notbetreuung zu verzichten.

Die Montessorischule hat gegenüber den Eltern bereits angekündigt, dass sie aufgrund der Havarie am morgigen Donnerstag keine Notbetreuung anbieten kann.

Havarie an Fernwärmeleitung in Jena-Nord

