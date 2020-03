Corona hat auch direkte Auswirkungen auf die Optik der nagelneuen E-Busse. Wie in allen Bussen des Nahverkehrs gilt der vordere Bereich des Busses nun als Sicherheitszone für den Fahrer. Während von außen die geschlossen bleibende Tür den Zugang verhindert, dient im Fahrgastraum Absperrband als Durchlasssperre. Vier Sitzplätze fallen so weg.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadt Jena verschärft Corona-Regeln

Unter dem Eindruck vermehrter Corona-Fälle in der unmittelbaren Umgebung hat Jenas Stadtverwaltung ihre Allgemeinverfügung verschärft. Danach werden von Samstag an alle Veranstaltungen mit 100 und mehr Teilnehmern abgesagt. Bislang lag die Obergrenze bei 500 Personen. In der Stadt gibt es bislang keine offiziell bestätigten Infektionen (Stand: Donnerstag, 14 Uhr). Dafür sind dem Gesundheitsamt des Saale-Holzland-Kreises am Donnerstag zwei weitere Fälle von Infektionen im Landkreis bekannt geworden.

Die neue Anordnung der Stadt Jena hat auch Auswirkungen auf die Stadtratssitzung am Mittwoch. Zu dieser werden Gäste nur soweit eingelassen, bis die Maximalzahl von 100 Personen in der Rathausdiele erreicht ist. „Wir möchten darauf hinweisen, dass nur sehr wenige Gäste die Möglichkeit haben, an der Sitzung teilzunehmen. Durch die anwesenden Verwaltungsmitarbeiter, Fraktionsmitarbeiter, Presse und technisches Personal ist die zulässige Maximalzahl fast schon erreicht“, erklärte Rathaussprecher Kristian Philler. Er verwies auf die Live-Übertragungen von Jena TV und Radio OKJ. Dies werde sichergestellt. Nach einer weiteren Sitzung des Stabs für außergewöhnliche Ereignisse der Stadt Jena hieß es am Abend:

Derzeit befinden sich insgesamt 84 Personen in Quarantäne, keine davon wurde positiv auf Corona getestet.

Die Ausweitung der städtischen Fiebersprechstunde wird vorbereitet.

Das Klinikum bittet um vermehrte Blutspenden – derzeit gibt es keine Engpässe.

Ältere Menschen werden angehalten, den ÖPNV möglichst nicht zu den Zeiten zu nutzen, wenn Schulkinder unterwegs sind. Dies betrifft besonders die Zeiten vor 8 Uhr und zwischen 14 und 16 Uhr.

Veranstaltungen werdenreihenweise abgesagt

Als Folge der neuen Obergrenze wurden am Donnerstag weitere Veranstaltungen abgesagt. Das F-Haus hat zum Beispiel alle Veranstaltungen bis zum 19. April abgesagt. Als größtes Kino am Ort sucht Cinestar einen Zwischenweg: So sei unter anderem das Personal angewiesen, darauf zu achten, dass zwischen den einzelnen gebuchten Plätzen jeweils ein bis zwei Plätze frei bleiben sollen, um die empfohlenen Sicherheitsabstände zu gewährleisten. Auch die Vorstellungsplanung werde flexibel gestaltet, so dass sich nie zur gleichen Zeit zu viele Besucher in den Foyerbereichen befinden, heißt es in der Hamburger Zentrale der Cinestar-Kinos.

Regeln für Besucher des Klinikums

Das Universitätsklinikum Jena (UKJ) hat die Regeln für Besucher verschärft, um die Patienten vor dem Risiko einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus zu schützen. „Es wird dringend darum gebeten, dass jeder stationäre Patient immer nur von einem Besucher zur selben Zeit besucht wird“, sagt Anke Schleenvoigt von der Unternehmenskommunikation. Für Patienten, die eine Ambulanz des UKJ aufsuchen, gelte: Wenn möglich, sollten sie den Termin allein wahrnehmen. Ist der Patient auf eine Begleitung angewiesen, bittet das UKJ, maximal eine Person mitzubringen.