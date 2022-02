Stadt Jena: „Vollste Solidarität mit den Menschen in der Ukraine“

Jena. Oberbürgermeister und Dezernenten zeigen sich bestürzt über den russischen Militärangriff.

Jenas Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) und die Dezernenten Christian Gerlitz (SPD), Benjamin Koppe (CDU) und Eberhard Hertzsch (parteilos) zeigen sich bestürzt über die kriegerischen Auseinandersetzungen Russlands gegen die Ukraine. „Unsere vollste Solidarität gilt in diesen schweren Stunden den Menschen in der Ukraine und den ukrainischen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Stadt“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Den Bruch Russlands mit der freiheitlich-demokratischen Ordnung Europas und die Verletzung von Menschenrechten und Frieden verurteilen sie auf das Schärfste. „Die schockierenden Entwicklungen verdeutlichen einmal mehr, wie wichtig es ist, sich für Demokratie und ein friedvolles Miteinander kontinuierlich und mit vereinten Kräften einzusetzen.“