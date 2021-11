Stadt Jena weitet 2G-Bereiche noch weiter aus

Jena. Das Jenaer Handwerk kritisiert die landesweite 2G-Regelung.

Die Stadtverwaltung Jena schränkt den Aktionsradius von Bürgern ohne Corona-Impfung weiter ein. Vom heutigen Freitag an gilt eine neue Allgemeinverfügung, die „2 G“, also Zugang nur für Geimpfte oder Genesene vorsieht, unter anderen in der Innen- und Außengastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen (außer medizinische, therapeutische oder seelsorgerische Behandlungen) sowie für öffentliche Veranstaltungen, Kino, Theater und den Botanischen Garten. Ferner gilt „2 G“ für Kaffeefahrten, Orchesterproben mit Blasinstrumenten und Prostitutionsstätten.

Zugleich sieht die Allgemeinverfügung der Stadt vor, dass ungeimpfte Mitarbeiter der 2G-Betriebe nur noch dann im gleichen Raum mit Geimpften arbeiten dürfen, wenn sie einen PCR-Test haben. Diese Tests sind deutlich teurer als die bekannten Antigen-Schnelltests. Kritisiert hatte dies gestern die Kreishandwerkerschaft. Die Friseurinnung befürchtet einen wirtschaftlichen Kollaps.

Kinder bis 6 Jahre und alle Schüler, die an regelmäßigen Testungen teilnehmen, sind von 2G ausgenommen. Unterdessen dürfte die Nachfrage nach einfachen Schnelltests, die seit dem Wochenende wieder kostenlos sind, abnehmen. Bei 2G sind diese nicht erforderlich und 3G gibt es ab heute in deutlich wenigen Bereichen.