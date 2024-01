Stadt Jena will zerstörte Wassersäule reparieren

Die Wassersäule an der Landfeste in Jena ist in der Silvesternacht zerstört worden.

Jena Der Vandalismusschaden liegt in einem fünfstelligen Bereich: Beliebte Spielelemente prägen die Landfeste.

Inklusive der Reparatur der Wassersäule an der Landfeste schätzt die Stadt Jena den Schaden auf 10.000 Euro. Unbekannte haben den Glasaufbau der Säule vermutlich am Silvesterwochenende zerstört. Ob das Wort „Sorry“ von den Tätern auf den Sockel geschrieben wurde, ist nicht klar.

Die gute Nachricht ist: Ja, das beliebte Spielgerät soll repariert werden. „Derzeit wird geprüft, welche Teile genau noch intakt sind und was repariert beziehungsweise ersetzt werden muss“, sagt Stadtsprecherin Stefanie Braune. Somit konnte sie noch keinen Zeitplan nennen. An anderen Spielelementen in diesem Bereich seien keine Beschädigungen festgestellt worden. Allerdings sei ein Papierkorb in dem Bereich samt Fundament herausgerissen worden.

Zahlen sollen nachgeliefert werden

Es gibt nach Angaben der Verwaltung keine Gesamtübersicht aller Vandalismusschäden. Diese werden durch die einzelnen Bereiche eigenständig erfasst, zum Beispiel für Graffiti an Denkmälern beziehungsweise Graffiti an Häusern, Wänden, Beschädigungen von Spielplätzen oder ähnliches. Derzeit laufe eine Abfrage in den einzelnen Bereichen. Urlaubsbedingt könne man die konkreten Zahlen leider erst kommende Woche liefern.

Mit dem Vorhaben „Revitalisierung Landfeste“ (1,2 Millionen Euro, davon 240.000 Euro Eigenmittel) entstand nach Angaben der Stadt ein Erholungs- und Erlebnisraum, der sich in wenigen Gehminuten zur Innenstadt und in Sichtweite des neuen Uni-Campus am Inselplatz befindet. Er wirkt als Bindeglied zwischen den bereits umgestalteten Parkbereichen Wenigenjenaer Ufer (2008) und dem denkmalgeschützten Volkspark Oberaue mit den Teilbereichen Paradies (2009) und Rasenmühleninsel (2014). Ein „Highlight“ der Parkgestaltung stellen besonders für Kinder und auch Erwachsene die Spielelemente wie ein Kaleidoskop in Form eines Fernrohrs, ein großer Summstein, eine Wassersäule mit einem Wasserstrudel, eine Kletterstruktur aus Holz und ein kleines Podest, welches beim Betreten akustisch ein Meeresrauschen erzeugt, dar. Die Anlage wurde 2021 übergeben.