Straßenblockade in Jena am Montagmorgen

Bauernproteste Stadt untersagt weitere Straßenblockaden in Jena

Jena Nachdem am Montagmorgen die Stadtrodaer Straße von Landwirten, Handwerkern und Spediteuren blockiert wurde, reagiert die Stadt Jena jetzt mit einer Allgemeinverfügung.

Die Stadtrodaer Straße und die Auffahrten zur Autobahn 4 in Jena-Lobeda waren am Montagmorgen stundenlang durch Landwirte, Handwerker und Spediteure blockiert. Seitdem kommt es durch Protestierende, die langsam mit ihren Fahrzeugen durch die Stadt fahren, immer wieder zu Einschränkungen im Straßenverkehr.

Die Stadt Jena hat jetzt mit einer Allgemeinverfügung reagiert. Demnach sind ab sofort am Montag „Straßenblockaden von Teilnehmenden mit Traktoren, landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen und sonstigen Kraftfahrzeugen bei nicht angezeigten Versammlungen verboten“ und würden unverzüglich aufgelöst. Dies gelte auch „für erkennbar langsames Fahren, welches den Verkehrsfluss erheblich behindert“. Ausgenommen von der Allgemeinverfügung der Stadt sind Bundesautobahnen sowie deren Auf- und Abfahrten.. Zuvor sei den Sicherheitsbehörden bekannt geworden, dass es am Montag weitere Blockaden in Jena geben sollte.

„Insbesondere die Zufahrt zum Universitätsklinikum Jena war damit unmöglich“

In der Begründung der Stadt heißt es, dass „der fließende Verkehr auf verschiedenen Hauptverkehrsrouten teilweise mehrere Stunden vollständig eingestellt“ war. „Es wurden lediglich medizinische Fahrzeuge mit Sondersignal durchgelassen. Im Übrigen entschieden die Verantwortlichen willkürlich über die Durchfahrt einzelner Fahrzeuge, zum Beispiel Öffentlicher Personennahverkehr und Patiententransporte, sofern diese überhaupt bis zur Sperrung gelangten. Insbesondere die Zufahrt zum Universitätsklinikum Jena war damit unmöglich“, schreibt die Stadt.

