Julia Vorontsova hat in der Stadtbibliothek von Dornburg-Camburg noch jede Menge Lesenswertes und Hörenswertes für die Weihnachtsfeiertage.

Dornburg-Camburg. Jetzt schnell: Wer über die Feiertage Bücher lesen mag, sollte die Büchereien in Camburg und Dornburg diese Woche aufsuchen. Später ist geschlossen.

Stadtbücherei Dornburg-Camburg geht in Weihnachtspause

Winterzeit ist Lesezeit, erst recht, wenn Feiertage ins Haus stehen und für die schönen Dinge des Lebens etwas mehr Zeit bleibt.

Wer nicht warten will, ob unterm Tannenbaum ein neues, spannendes Buch liegt, der kann sich in der Stadtbücherei von Dornburg-Camburg noch vor den Feiertagen mit ausreichend Lesestoff versorgen.

Stadtbücherei in Camburg und Dornburg noch diese Woche geöffnet

Die Camburger Stadtbücherei im alten Amtsgerichtsgebäude hat zu den regulären Öffnungszeiten in dieser Woche am Dienstag und Donnerstag von 9 bis 12 und 14 bis 18 Uhr auf. Am Mittwoch können von 9 bis 15 Uhr Bücher und andere Medien zurückgegeben und ausgeliehen werden.

Vom 24. Dezember bis zum 6. Januar bleiben die Türen geschlossen. Alle Bücher, für die in dieser Zeit Abgabetermin wäre, werden automatisch verlängert, informiert Bibliotheksleiterin Julia Vorontsova.

In der Zweigstelle Dornburg, die im alten Rathaus ihr Domizil hat, haben die ehrenamtlichen Bibliothekarinnen am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag dieser Woche jeweils von 16 bis 18 Uhr noch einmal jede Menge Lesetipps und Bücher parat.

Vom 24. Dezember bis 3. Januar 2020 gehen dann auch diese Damen in die verdiente Weihnachtspause. Ab 7. Januar sind Gisela Horn, Käthe Märtin und Karin Schmidt dann wieder mit neuen Büchern, Hörbüchern und DVDs für ihre Leserschaft da.