Stadtführung in Jena zu Eduard Rosenthal

Jena. Montag beginnt Ticket-Verkauf für die Tour zum Vater der Thüringer Landesverfassung

Am kommenden Montag, 16. August 2021, ab 11 Uhr startet der Vorverkauf für vier neue Stadtrundgänge auf den Spuren von Eduard Rosenthal. „E.R. – Portrait eines Vergessenen. Eine performative Spurensuche zu Eduard Rosenthal“. So lautet der Titel einer ganz besonderen Stadtführung. Eduard Rosenthal hatte zahlreiche Wirkungsstätten in Jena und Thüringen. Die Nationalsozialisten hatten ihn auf Grund seiner jüdischen Herkunft für lange Zeit aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht. Nun wird der Demokrat, Menschenfreund und Vater der Thüringer Landesverfassung an fünf Orten seines Wirkens in Jena, Weimar und Erfurt gewürdigt. Im vergangenen Jahr wurde sein dezentrales Denkmal mit dem Namen „Erkundungsbohrungen“ der beiden Künstler Horst Hoheisel und Andreas Knitz anlässlich der Ausschreibung des städtischen Botho-Graef-Kunstpreises in Kooperation mit der Friedrich-Schiller-Universität Jena eingeweiht. Die parallel dazu von der Weimarer Künstlerin Anke Heelemann entwickelte theaterinszenierte Führung schickte die Gäste auf unterhaltsame wie eigenwillige Weise quer durch Jena auf Spurensuche nach der von den Nationalsozialisten vergessen gemachten Persönlichkeit Rosenthals. Entlang der drei Jenaer Denkmalstandorte Universitätshauptgebäude, Volkshaus und Villa Rosenthal wurde die Stadt selbst zur Bühne für ein bewegtes Portrait. Die unterhaltsame und eigenwillige Tour führte in eine Stadt, die ohne Eduard Rosenthal nicht die heutige wäre.

Auf Grund der überwältigenden positiven Resonanz und sehr großen Nachfrage sollen die Touren in diesem Jahr zu folgenden Terminen wiederholt werden: 1. Oktober, 3. Oktober, 15. Oktober und 17. Oktober. Performance: Markus Fennert, Start jeweils 15 Uhr, Dauer zweieinhalb Stunden, Treffpunkt: Universitätshauptgebäude, Eingang Fürstengraben 1, Tickets: 18 €, ermäßigt 9 €Frühzeitige Buchung sowie dem Wetter entsprechende Kleidung und bequemes Schuhwerk werden empfohlen. Endpunkt der Tour ist die Villa Rosenthal. Vorverkauf: ab 16. August in der Jena Tourist-Information. Online-Verkauf: www.jena.de/tickets. Restkarten ggf. an der Abendkasse erhältlich, www.eduard-rosenthal.de/tour