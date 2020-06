Theresa Ertel (rechts, Koordinatorin des CSD Jena), sowie Katja Stimmer vom Fräulein Meier bei der Verteilung der Regenbogenfahnen in Jenas Läden.

Jena. Der Christopher-Street-Day in Jena fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Dennoch soll es verschiedene Aktionen geben.

Stadtkirche Jena erstrahlt in Regenbogenfarben

Der für den 11. Juli geplante Christopher Street Day (CSD) in Jena fällt aufgrund der Corona-Pandemie aus. Stattdessen beteiligen sich die Jenaer CSD-Aktivisten an der Global Pride, die am 27. Juni als virtueller, internationaler Ersatz für den CSD stattfindet.

So hat die Gruppe nach eigenen Angaben einen fünfminütigen Videobeitrag eingereicht, der in einem Video-Stream zu sehen ist. Zudem soll von 21 Uhr bis Mitternacht das Schiff der Stadtkirche in den Farben der Regenbogenfahne angeleuchtet werden. Die bunten Strahler stelle die Firma Avarco zur Verfügung.

Weiterhin sei es in Zusammenarbeit mit der Initiative Innenstadt gelungen, Geschäfte zu finden, die seit dieser Woche Regenbogenfahnen verkaufen. „Unsere Idee ist, dass die Menschen sich die Fahnen vom 27. Juni bis zum 11. Juli an ihre Balkone, Fenster oder Büros hängen“, sagt Theresa Ertel, die Sprecherin des Jenaer CSD-Bündnisses. Mit dem Kaufpreis von fünf Euro solle der CSD Thüringen unterstützt werden.

Verkauf von Regenbogenfahnen, 23. Juni bis 11. Juli, zu den jeweiligen Öffnungszeiten: Daheme, Ibis Hotel, del.Corazón, Fräulein Meier, Pineappel Leaf sowie im Vereinsbüro der Initiative Innenstadt