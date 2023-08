Stadtmuseum Jena gibt vertiefte Einblicke ins Werk der großen Künstlerin

Jena. Zwei Führungen durch die Ausstellung zum Gesamtkunstwerk von Ulli Wittich-Großkurth im Stadtmuseum Jena, die am 3. September endet

Die derzeitige Sonderausstellung zu Ulli Wittich-Großkurth läuft nur noch bis zum 3. September. „Nutzen Sie also die kommenden drei Wochen, um sich die Sonderausstellung anzuschauen“, ermuntert Christian Kühn vom Stadtmuseum Jena die Kunstfreunde zum Ausstellungsbesuch. Passende Gelegenheiten dafür bieten sich in dieser Woche noch an zwei Tagen. Am Donnerstag, 17. August, findet aufgrund der hohen Nachfrage noch eine dritte Kuratorinnenführung mit Doris Weilandt statt. Am Sonntag wird außerdem eine öffentliche Führung durch die Sonderausstellung angeboten. Es handelt sich dabei um die letzte Veranstaltung im Rahmen dieser Ausstellung.

Es wird am Donnerstag, 17. August, auch wieder verlängerte Öffnungszeiten geben. Die Dauerausstellung sowie die Sonderausstellungen der Stadtgeschichte und der Kunstsammlung sind dann durchgehend von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Die Ausstellung unter dem Titel „Ich wollte immer nur spielen“ ist dem Lebenswerk der Keramikerin Ulli Wittich-Großkurth gewidmet.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht das Gesamtkunstwerk von Ulli Wittich-Großkurth. Die Kuratorin der Ausstellung, Doris Weilandt, langjährige Bekannte der Künstlerin, wird einen vertieften Einblick auf Wittich-Großkurths Schaffen und Wirken geben. Dies umfasst ihre Anfänge, die sich über die Zeit wandelnde Stilentwicklung und ihre Auspreisungen auf internationalen Ausstellungen.

Führungen durch die Ausstellung „Ich wollte immer nur spielen.“ Das Lebenswerk der Keramikerin Ulli Wittich-Großkurth mit Kuratorin Doris Weilandt: Donnerstag, 17. August, 18 Uhr; Führung mit Museumspädagoge Christian Hermann: Sonntag, 20. August, 14 Uhr, Stadtmuseum Jena, Markt 7