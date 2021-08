Stadtradeln in Jena im Jahr 2019

Stadtradeln in Jena für den Klimaschutz

Jena. Startschuss für Jena fällt am 9. September

Auch dieses Jahr wird zum Wettbewerb Stadtradeln aufgerufen. 21 Tage wird kräftig in die Pedale getreten für mehr Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität in Jena. Alle mit einem Fahrrad können sich registrieren, um zwischen dem 9. und 29. September möglichst viele Kilometer ohne CO 2 -Ausstoß auf dem Sattel zurückzulegen. Die Kampagne wird vom Klima-Bündnis initiiert.

Jena ist bereits zum 10. Mal dabei. 2012 rief die Fahrradbeauftragte Ulrike Zimmermann erstmals die Stadt Jena zur Teilnahme am Wettbewerb auf. Jedes Jahr startet die Aktion mit einem gemeinsamen Ausflug. Diesmal geht es zur Ölmühle nach Thalbürgel. Für Getränke und echtes Bürgeler Eis ist vor Ort gesorgt. Treffpunkt ist der Anger 15 (Rathaus), Start dann 17 Uhr. Seit 2019 begleitet eine Spendenaktion das Stadtradeln. Ziel ist die Ausstattung von allen Integrativen Kindertagesstätten mit einer Kinderrikscha.

Anmeldung: stadtradeln.de/jena