Stadtroda lässt die Hunde zählen

Weil es mehrere Hinweise an das Ordnungsamt gab, dass nicht alle Besitzer von Hunden ihre Tiere beim Steueramt angemeldet haben, will die Verwaltung von Stadtroda im kommenden Jahr in der Stadt und ihren Ortsteilen, aber auch in Ruttersdorf-Lotschen sowie in Möckern eine Hundezählung durchführen lassen. „Es fällt auf, dass es seit geraumer Zeit mehr Ab- als Anmeldungen von Hunden gab“, sagt Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler). Reinweg vom Gefühl her habe er aber nicht den Eindruck, dass die Zahl der in der Stadt zu sehenden Hunde zurückgegangen sei.

Sollte man bei der Zählung nicht angemeldete Hunde feststellen, so müssten die Halter mit einer rückwirkenden Steuerfestsetzung rechnen. „Hundehalter haben jetzt noch die Chance, sich unter der Rufnummer 036428/44117 bei der Abteilung Steuern der Stadtverwaltung zu melden“, erklärte der Bürgermeister. Formulare für die Anmeldung seien auf der Homepage der Stadt zu finden, bei der Anmeldung müsse die Bescheinigung vom Tierarzt über den elektronisch lesbaren Transponder und eine Kopie der aktuellen Hundehaftpflichtversicherung vorgelegt werden.