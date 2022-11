Stadtrodaer ist wieder beim Eisskulpturen-Festival dabei

Nicht nur Eisskulpturen kann er ganz groß: Zuletzt hat Sven Morawietz die 200 Quadratmeter große Hofladenfassade des Agrarunternehmens „Wöllmisse" am Standort in Gernewitz mit einem großen Motiv gestaltet.

Zwolle/Stadtroda. Sven Morawietz aus Stadtroda mag die Arbeit 17 Grad unter Null im niederländischen Zwolle

Wenn am 17. Dezember im niederländischen Hansestadt Zwolle das Eisskulpturen-Festival eröffnet wird, ist Sven Morawietz aus Stadtroda längst wieder daheim.

Der 37-Jährige gehört zu den 45 internationalen Künstlern, die ab kommenden Sonnabend und bis zum 15. Dezember in einem großen Eiszelt bis zu sechs Meter hohe Figuren aus Eis und Schnee erschaffen, die dann bis Anfang März zu bestaunen sind.

„Für mich ist das jetzt schon die vierte Teilnahme. Leider konnte das Festival in den vergangenen zwei Jahren wegen Corona nicht stattfinden. Im Sommer hatte ich die erste Information erhalten, dass die Vorbereitungen laufen. Dann folgte eine Anfrage per Mail. Die habe ich dann beantwortet“, sagt Morawietz.

Dass der 37-Jährige, der sich in der Region Stadtroda durch seine Bilder an Fassaden einen Namen gemacht hat, auch dabei sein darf, macht ihn stolz. „Das ist für mich eine große Ehre. Ich treffe dort auf absolute Fachleute aus der ganzen Welt. Da kann man sich jede Menge abschauen. Man kommt ins Gespräch mit den Leuten“, sagte er.

Bis zum 15. Dezember heißt es „Schwerstarbeit“ für den Stadtrodaer – in der Kälte. Bei einer Temperatur von Minus 17 Grad sind er und seine Künstlerkollegen von 9 bis 16.30 Uhr in der Eishölle aktiv. Die Eisblöcke, die bereitstehen, sind genormt. Sie wiegen um die 135 Kilogramm.

„Am Abend ist man dann schon ziemlich fertig. Bisher bin ich auch von Verletzungen verschont geblieben. Wenn ein solcher Eisblock ins Rutschen kommt, sollte man nicht versuchen, ihn aufzuhalten. Dann gibt es nur eine Regel. Lass ihn rutschen oder herunterfallen.“

Eisskulpturen in Stadtroda: schön, aber nicht haltbar

Die künstlerische Leitung des Festivals gibt am Sonnabend bei der Begrüßung das Thema bekannt. Dann haben die Künstler Zeit, sich einen Fahrplan für ihre Arbeit zusammenzustellen.

Sven Morawietz mag den Umgang mit Eis. „Es ist ein sehr spezielles Material, was unheimlich viel zulässt, was aber auch Fehler wenig verzeiht. Man kann beispielsweise einen ausgestreckten Arm aus Eis herstellen. Das ist überhaupt kein Problem. Man darf aber nicht an den Arm anstoßen. Dann fällt der Arm ab, und das Kunstwerk ist eigentlich zerstört“, berichtet er vom anspruchsvollen Umgang mit dem Material.

Mit der Arbeit bei den zweistelligen Minus-Temperaturen hat Morawietz kein Problem. „Ich mag Kälte. Man muss halt versuchen, dass man während der Arbeit mit Eis und Schnee irgendwie trocken bleibt. Und dann gibt es für mich immer den Spruch: Warm kann man sich arbeiten.“

Ein Eisskulpturen-Festival in Stadtroda auf die Beine zu stellen, diese Idee hatte Sven Morawietz schon einige Male. „Es scheitert aber an den Temperaturen. Sicherlich könnte man einen Eisblock auf den Amtsplatz vorfahren und daraus eine Figur zaubern. Nach drei Tagen wäre die Figur aber spätestens geschmolzen.“