Stadtrundgang führt ins Jena Hölderlins

Auf den Spuren Friedrich Hölderlins ist Gästeführer Günter Herzog am Sonntag, 12. Juli, unterwegs. Treffpunkt ist 15 Uhr im Hof des Romantikerhauses. Teilnehmer lernen Orte und Persönlichkeiten kennen, die nicht nur den Dichter, sondern eine ganze Stadt und Epoche prägten. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Tickets sind im Vorverkauf Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr, Do bis 20 Uhr, an der Kasse des Romantikerhauses erhältlich. Mundschutz nicht vergessen. Am Samstag, 25. Juli, 15 Uhr findet ein zweiter Hölderlin-Stadtrundgang statt.