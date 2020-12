Stadtsportbund Jena wehrt sich gegen vorgeschlagene Einsparung beim Vereinszuschuss

Etwa 25.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene trainieren in den 117 Jenaer Sportvereinen.

Der Stadtsportbund (SSB) sieht die Jenaer Sportlandschaft von einem „Kahlschlag“ bedroht. So bewertet der Dachverband der Jenaer Sportvereine in einer Erklärung den Vorschlag im Haushaltssicherungskonzept der Stadt, 70.000 Euro vom jährlichen Zuschuss für die Vereine einzusparen. Auf 850.000 Euro beläuft sich nach Angaben der Stadt das Gesamtvolumen der Sportvereinsförderung.

Jene 70.000 Euro würden den 117 Vereinen mit ihren aktuell 25.000 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen schmerzlich fehlen, heißt es in der Erklärung. Im laufenden Jahr habe man den Pandemie-Auswirkungen noch widerstehen können. Doch seien die Folgen in den meist schlecht gefüllten Vereinskassen für 2021 noch gar nicht absehbar. Schon jetzt zeichne sich ein Rückgang der Vereinsmitgliederzahlen ab. Geschlossene Sportanlagen würden nicht zum Vereinsbeitritt, sondern eher zum Vereinsaustritt motivieren. Und: Der Betrag von 70.000 Euro liege über der Summe, die die Vereine insgesamt im laufenden Jahr für Projekt- und Pauschalförderung erhalten: 63.000 Euro. Mit diesem Geld seien zuletzt dringend benötigte Sportgeräte angeschafft und Stellen im Bundesfreiwilligendienst gegenfinanziert worden. Nicht jeder Verein könne derartigen Aufwand selbst stemmen.

Auch beim Stadtsportbund selbst seien Einsparungen in Aussicht gestellt worden. Die vier hauptamtlichen Mitarbeiter würden aber Vereine und kommunale Träger mit Leistungen aus einer Hand entlasten: Übungsleiterausbildung, Vereinsberatung, Sportveranstaltungen an Schulen und in kommunalen Kindergärten, Aus- und Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern.

In der Summe gelangt der SSB zum Schluss, dass im Großteil der Aufgaben der Vereine und des SSB gar kein Einsparpotenzial stecke und die angedrohten Kürzungen sich direkt auf die Vereinsarbeit konzentrieren müssten.