Stadtteilfest in Jena-Nord mit Kulinarik und Musik

Jena. Das Netzwerk Nord für Nord und der Ortsteilrat Jena-Nord laden zum 19. Stadtteilfest auf das Gelände des Polaris mit Musik, Tanz und Vorführungen.

Das Netzwerk Nord für Nord und der Ortsteilrat Jena-Nord laden für Freitag, den 8. September, ab 15 Uhr zum 19. Stadtteilfest auf das Gelände des Polaris (Camburger Str. 65) ein. Von 15 bis 21 Uhr stellen sich Vereine, Kindergärten, Schulen und Firmen mit Informations- und Mitmachständen den Besuchern vor. Die „BrassBand“ Blech Klang eröffnet das Bühnenprogramm.

Weitere Höhepunkte sind eine Zaubervorführung für Kinder, Tanzdarbietungen der Nordschule, der Kita Flohkiste und der Tanzschule „führbar“. Ab 19.30 Uhr können sich die Besucher auf einen Jazzabend mit dem Familienduo „Boom, Boom, Broom“ freuen. Die Freie Bühne Jena unterhält auf einer separaten Bühne mit einem Bauchladen- und einem Miniaturtheater.

Zahlreiche Verpflegungsangebote sorgen für das kulinarische Wohl der Besucher. „Wie jedes Jahr ist das Besondere am Stadtteilfest in Jena-Nord, dass der gesamte Erlös aus dem Verkauf von Speisen einzelnen Vereinen und Initiativen aus dem Ortsteil zugutekommt. Der Ertrag aus dem Getränkeverkauf finanziert unmittelbar das Fest im nächsten Jahr.“, so Ortsteilbürgermeister Christoph Vietze (SPD).