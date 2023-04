Stadtwerke geben 420 Millionen in Jena aus

Jena. Planung vorgestellt: Neue Straßenbahnen sorgen bei den Investitionssummen 2023 für einen Höchststand. Erste Tram kommt im April.

In den kommenden fünf Jahren investieren die Stadtwerke etwa 420 Millionen Euro am Standort Jena: Dabei ist der Investitionsbedarf allein im Jahr 2023 mit 136 Millionen Euro auf einem Höchststand. Hintergrund sind die neuen Straßenbahnen.

„Lichtbahn“ nennt die Gruppe die Schienenfahrzeuge des Typs Tramlink, die derzeit in Valencia gefertigt werden. Die erste Bahn soll von Spanien nach Jena mit einem Tieflader noch im April transportiert werden und im Sommer den Betrieb auf der Linie 5 zwischen Ernst-Abbe-Platz und Lobeda-Ost aufnehmen, weitere elf Bahnen folgen sukzessive bis Mitte November. „Sportlich nannte dies Stadtwerke-Geschäftsführerin Claudia Budich, denn Corona und Krieg hätten zu Lieferengpässen und einem zweimonatigen Verzug geführt. Gleichzeitig müsse man natürlich das Ablaufen der Förderperiode zum Jahresende im Blick behalten. Budich und Geschäftsführer Tobias Wolf­rum sprachen am Dienstag von großen Herausforderungen: Es gehe um die Kernbereiche Energie, Mobilität, Wohnen und Freizeit, und oft genug werde das Wort Wende impliziert: Energie- und Mobilitätswende zum Beispiel.

Gleichzeitig habe das Land aber das Fördervolumen für den ÖPNV deutlich zurückgefahren: Der Freistaat finanziert die Hälfte der Kosten für die neuen Bahnen, die Infrastruktur werde gar nicht gefördert. Wegen der größeren Fahrzeuge erfolgten allerdings bauliche Maßnahmen auf dem Betriebshof Burgau sowie an einzelnen Streckenabschnitten. Dazu komme eine Investition von 42,5 Millionen Euro, um die Straßenbahn-Linie ins Himmelreich zu führen.

Leuchtturm-Projekte

In Jena-Lobeda entsteht seit Herbst 2020 eine wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmhalle. Das große Schwimmbecken bekommt acht Bahnen mit je 50 Metern und einer Beckentiefe von 2,10 Metern, eine Startblockanlage sowie eine 1,50 Meter breite, variabel verschiebbare Brücke mit Startblöcken, wodurch die Aufteilung in zwei 25-Meter-Becken gegeben ist. Das Projekt der Stadtwerke-Tochter Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft wird vom Land Thüringen unterstützt. Ende April soll das Wasser ins Becken gelassen werden. Der Regelbetrieb starte nach den Sommerferien. Gesamtkosten: 18,9 Millionen Euro.

Bis Mitte 2023 entstehen am Standort Göschwitzer Straße 22 zwei neue Labor- und Bürogebäude mit einer Gewerbefläche von rund 6000 Quadratmetern sowie einem zugehörigen Parkhaus. Kosten: über 15 Millionen Euro.

Die Stadtwerke-Tochter Jenawohnen errichtet in der Saalstraße ein neues Wohn- und Geschäftshaus mit 25 Wohnungen sowie sechs Büro- und Gewerbeeinheiten. Geprägt ist der Neubau von einem markanten Turmgebäude, das Bezug nimmt auf den früheren Standort des historischen Saaltors. Der Baustart soll Herbst, Winter erfolgen, eine Fertigstellung ist Weihnachten 2025 geplant. Kosten: 13,5 Millionen Euro.

Die Perspektive aus der Saalstraße auf den Neubau. Der Baustart soll Herbst, Winter erfolgen, eine Fertigstellung ist Weihnachten 2025 geplant. Foto: Patzschke und Schwebel / Jenawohnen

Wie Städte zukünftig nachhaltig mit Strom und Wärme versorgt werden können, will die Stadtwerke Jena Gruppe gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft, Wohnungswirtschaft und Industrie in einem Reallabor der Energiewende demonstrieren. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert die Umsetzung des Projektes JenErgieReal in Jena über einen Zeitraum von fünf Jahren. Ziel ist es, Lösungen für eine bedarfsgerechte und kostengünstige Energiewende in Städten zu entwickeln und in der Praxis zu erproben.

Kosten des Klimaaktionsplanes

Bisher noch nicht auf Heller und Pfennig bezifferbar sind die notwendigen Investitionen für die Maßnahmen des Klimaaktionsplanes sowie die Transformation des Wärmesystems in Jena. Rund 14,4 Millionen Euro investieren die Unternehmen der Stadtwerke Gruppe nach aktuellen Planungen bis zum Jahr 2027 in erneuerbare Energien, nachhaltige Kundenlösungen und Elektromobilität. Hinzu kommen etwa 67 Millionen Euro für die weitere Umsetzung der langfristigen Infrastrukturprogramme in den Medien Wasser und Abwasser sowie Strom, Gas, Fernwärme und Glasfaser.